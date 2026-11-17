El calor y las crecidas del río aumentan la aparición de serpientes en el distrito de Escobar y por ello desde el Hospital Provincial Zonal de Agudos Dr. Enrique Erill emitieron una serie de recomendaciones ante cualquier incidente con estos animales.

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“Ante una picadura, mantené la calma, quitá objetos ajustados, lavá con agua y jabón y andá urgente a la guardia sin hacer torniquetes”, recomendaron.

El Erill dispone de stock, protocolo para reacción anafiláctica y seguimiento por teleconsulta con el Centro Provincial de Referencia en Toxicología (CEPROTOX), por sus extensas costas sobre el río Paraná de las Palmas, humedales, arroyos y barrios ribereños como El Cazador y la zona náutica que registran de forma regular la aparición de serpientes venenosas, especialmente la yarará (Bothrops alternatus), según informó El Diario de Escobar.

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Ante ese riesgo, el sistema de salud local confirmó que cuenta con stock de suero antiofídico polivalente y con el protocolo de emergencia activo.

El suero para la picadura o mordedura de serpiente se llama suero antiofídico, también conocido como antiveneno o suero antiveneno. Es el único tratamiento específico capaz de neutralizar el veneno.

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El centro de referencia principal es el Hospital Erill, que cuenta con Guardia de Emergencias y complejidad necesaria acorde a la edad del paciente y con capacidad para responder ante una eventual reacción anafiláctica al suero específico, por tratarse de sueros heterólogos de origen equino.

QUÉ HACER - PRIMEROS AUXILIOS

Mantén la calma y evita movimientos bruscos. Aléjate con cuidado de la serpiente. Quítate anillos, relojes, pulseras, zapatos o ropa ajustada cerca de la zona afectada. Inmoviliza la extremidad afectada y mantenla en reposo. Lava la herida suavemente con agua y jabón neutro. Anota la hora exacta de la mordedura. Identifica la serpiente solo desde distancia segura.

No intentes capturarla ni matarla. No apliques torniquetes ni vendas apretadas. No cortes la herida ni intentes succionar el veneno. No apliques hielo, agua fría, calor, alcohol ni remedios caseros. No tomes alcohol, café ni infusiones. No te automediques ni tomes aspirina o ibuprofeno (aumentan el riesgo de hemorragias).

Ante la sospecha o certeza de una picadura de serpiente, comuníquese de inmediato a las líneas de atención toxicológica 24 hs 0800 – 222- 9911 o acuda a la guardia más cercana.