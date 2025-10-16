Aerolíneas Argentinas decidió retirar ocho aviones de su flota luego de que uno de ellos sufriera una falla mecánica en pleno vuelo y debiera realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El episodio afectó al vuelo AR1526, que se dirigía a Córdoba.

Ads

Según informó la compañía, la aeronave —un Boeing 737-800— presentó un desperfecto en el motor izquierdo poco después del despegue. El piloto abortó la maniobra y logró aterrizar sin heridos entre los 161 pasajeros que iban a bordo.

Según publicó Clarín, la empresa estatal explicó que la medida busca revisar de manera preventiva los motores y garantizar la seguridad de las operaciones. “Nuestra prioridad es la seguridad de los pasajeros y la tripulación”, señalaron desde Aerolíneas.

Ads

Durante el operativo de emergencia, Ezeiza debió reorganizar parte de sus vuelos, pero el tránsito aéreo se normalizó en pocas horas. Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmaron que se abrió una investigación para determinar el origen de la falla.

Ads