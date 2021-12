El ministro de transporte, Alexis Guerrera, se refirió al aeropuerto El Palomar en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Aseguró que tiene problemas de infraestructura y necesitan 7 mil millones para reabrirlo.

Ante al consulta sobre la posibilidad de reapertura, Guerrera, afirmó: “No vamos a reabrir Palomar por ahora”.

El vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Fernando Muriel, explicó los detalles de esa decisión:

“El Palomar actualmente está funcionando para los vuelos de fuerzas aéreas, no está cerrado. Lo que tiene es un problema de infraestructura que tiene que ver con que no está preparado, la vida útil de la pista es cero y no esta preparado para poder soportar una operatoria comercial, para que eso pueda darse haría falta una inversión de 7 mil millones de pesos”.

“Ya se ha invertido en la pista y, en materia de concesión, fue lo más importante del lado de pista y teniendo en cuenta que hay una necesidad muy grande de obra, hacer esa inversión en el AMBA no tiene mucha coherencia cuando hay que trabajar en aeropuertos provinciales necesitados de muchas obras, la razón es que operativamente no tiene seguridad”, aclaró Muriel.