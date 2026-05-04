El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, encabezó este lunes la habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno y repasó la agenda semanal del gobernador Axel Kicillof, que combinará actividades en distintos municipios bonaerenses con un viaje institucional a la provincia de Córdoba.

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Según detalló el funcionario, la semana comenzará el martes en Ensenada, donde el mandatario participará de la inauguración del nuevo edificio municipal, una obra de gran envergadura que cuenta con 4.000 metros cuadrados cubiertos, seis pisos y capacidad para 200 puestos de trabajo. En la jornada también se celebrará el 225° aniversario del distrito junto al intendente Mario Secco.

El miércoles será uno de los días más intensos. En Dolores, Kicillof encabezará la entrega de unas 300 escrituras en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Además, se distribuirá equipamiento ambiental —como un camión para residuos, bolsones, indumentaria y luminarias— y se entregará una ambulancia de alta complejidad, la número 431 desde el inicio de su gestión.

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Durante esa misma jornada, el Gobernador visitará una fábrica de alfajores local que forma parte del programa “Sabor Bonaerense” y que busca expandirse al mercado internacional. Luego se trasladará a General Guido, donde inaugurará un Salón de Usos Múltiples en una escuela secundaria, recorrerá una primaria rural con sistema de energía solar y entregará equipamiento ambiental. Allí también quedará inaugurado un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), con una inversión superior a los 617 millones de pesos.

El jueves, la agenda continuará en Almirante Brown, más precisamente en la localidad de Glew. Allí se oficializarán nuevas bases operativas de seguridad —incluyendo el Grupo de Apoyo Departamental y la UTOI— y se inaugurará la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N° 41, una obra que había quedado paralizada a nivel nacional y fue finalizada con financiamiento local.

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Para el viernes, Kicillof viajará a Córdoba, donde firmará convenios turísticos, culturales y educativos. Entre ellos, acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para fortalecer la formación universitaria en territorio bonaerense. También participará del congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en La Falda y presentará su libro “De Mi Keynes a Mi Kicillof” en la UTN Córdoba.

La semana cerrará el sábado con una nueva presentación de su libro, esta vez en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la sala Victoria Ocampo.