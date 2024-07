Jueves 18 de julio

Bahía Blanca

11:00 - Vacaciones Divertidas: "Estaciones de la Danza"

Organismos Artísticos del Sur - Teatro Municipal (Alsina 425)

Entradas a la venta en la página web del Teatro Municipal de Bahía Blanca o en la boletería del teatro

14:00 - Vacaciones Divertidas: Valor Vereda y Angie Chamosa

Centro Cultural El Tiro (Newton 1180)

Entrada libre y gratuita

Luján

11:00 - Vacaciones Divertidas: Talleres y juegos

Complejo Museográfico Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917)

Entrada libre y gratuita

Avellaneda

14:00 - Vacaciones Divertidas: Agarrumis

Sindicato de Curtidores (Giribone N°772)

Entrada libre y gratuita

La Plata

14:00 - “La pampa activa. Visiones de Sívori”

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entrada libre y gratuita

14:00 - Vacaciones Divertidas: Punto Didáctico

Museo de Arte Municipal de La Plata (Calle 50 e/ 6 y 7)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Taller “Explorando Laberintos Imaginados”

Tallerista: Natalia Nordenström

Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia de Buenos Aires (Calle 5 N°1381 e/60 y 61)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Taller de escenografía

Plaza Seca Interior - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

15:00 - “Marioneta en la Biblioteca”

Obra breve por Julieta Ranno y Laura Sanguinetti + visita guiada

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510 e/ 5 y 6)

Entrada gratuita por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala

16:00 - El Mundo de Oz

Espectáculo infantil basado en el clásico “El Maravilloso Mago de Oz”

Teatro de la Comedia (Calle 12 entre 62 y 63)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Se retiran desde una hora antes de la función en la boletería

16:00 - Vacaciones Divertidas: Andariega

Museo de Arte Municipal de La Plata (Calle 50 e/ 6 y 7)

Entrada libre y gratuita

16:00 - "Taller de creación de muñecos" por Vero Kovar

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510 e/ 5 y 6)

Inscripción gratuita a través de https://forms.gle/QayzWG4W2qtducdo7

20:00 - Jueves Vivos: Concierto de Lucio Mantel y Lola Cobach

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/ 9 y 10)

Entrada gratuita con reserva online en gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

Mar del Plata

14:30 - "Amarpintar"

Taller de arte para las infancias a cargo de Ana Laura Pascualini

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

14:30 - Intervención MARDEL 2024: “Souvenir de Sal”

Espectáculo performático dirigido por Leo Rizzi, con música de Axel Otalora

Foyer - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Liza y Orson

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Intervención, muestra y taller

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Divertrap

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Explorando Masana KIDS

Laboratorio de plastilina orgánica

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:30 - Me quiere, no me quiere

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

16:00 - Feria de ciencias CONICET-INIDEP

Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Cine nacional: La Gallina Turuleca

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Viatrix, un payaso en la luna

Sala Roberto J. Payró - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

17:00 - Divertrap

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

Arrecifes

15:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

El mundo en nuestras manos. Compañía Rompiendo Rutinas

Club Huracán (Corrientes 565)

Entrada libre y gratuita

Bragado

15:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

El último tren

Biblioteca Popular Florencio López (Hermanos Niell y Aguirre, Comodoro Py)

Entrada libre y gratuita

Escobar

15:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Priscila

Microestadio Municipal de Matheu (Domingo Nazarre 813)

Entrada libre y gratuita

Florentino Ameghino

15:00 - Vacaciones Divertidas: Cultura Rodante

Juegoteca y Equilibriosis

Plaza Principal (30 entre 5 y 7)

Entrada libre y gratuita

General Viamonte

15:00 - Vacaciones Divertidas: Animamos tu fiestita en el Teatro

Centro Cultural Baigorrita (Av. Belgrano N°11, Los Toldos)

Entrada libre y gratuita

Malvinas Argentinas

15:00 - Vacaciones Divertidas: Varieté de circo

Centro Cultural y Biblioteca José Hernandez (Luján y Cochabamba)

Entrada libre y gratuita

Coronel Pringles

16:00 - Vacaciones Divertidas: Tren de Homero

Casa del Bicentenario (Stregmann y Saenz Peña)

Entrada libre y gratuita

Monte

16:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

El show del mago Alan

Arroguigaray 1258

Entrada libre y gratuita

Viernes 19 de julio

Luján

11:00 - Vacaciones Divertidas: Talleres y juegos

Complejo Museográfico "Enrique Udaondo" (Lezica y Torrezuri 917)

Entrada libre y gratuita

13:00 - Palabras de Eva

Complejo Museográfico "Enrique Udaondo" (Lezica y Torrezuri 917)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Vacaciones Divertidas: Andariega

Complejo Museográfico Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917)

Entrada libre y gratuita

La Plata

14:00 - “La pampa activa. Visiones de Sívori”

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Taller de escultura y utilería

Plaza Seca Interior - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

15:00 - Taller de reparación de libros “Los oficios al poder”

Coordinación: Laura Tolaba

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510 e/5 y 6)

Inscripción gratuita a través de https://forms.gle/QayzWG4W2qtducdo7

16:00 - “El caballero sin caballo”. Obra de teatro de títeres

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

16:00 - El Mundo de Oz

Espectáculo infantil basado en el clásico “El Maravilloso Mago de Oz”

Teatro de la Comedia (Calle 12 entre 62 y 63)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Se retiran desde una hora antes de la función en la boletería

17:00 - “El Circo no está” por el Colectivo de Teatro Independiente de La Plata

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510 e/5 y 6)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Se retiran desde una hora antes de la función en la boletería

17:00 - Sivori recuperado: Daniel Sanchez

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

18:00 - Presentación del audiolibro “Pequeños combatientes”, de Raquel Robles.

Interpretado por la actriz Florencia Sacchi

Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia de Buenos Aires (Calle 5 N°1381 e/60 y 61)

Entrada libre y gratuita

20:00 - TACEC: Juan Vairoleto

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

Guaminí

14:00 - Vacaciones Divertidas: Tren de Homero

Centro Cultural Sociedad Española (Justo Condesse 325, Casbas)

Entrada libre y gratuita

17:00 - Vacaciones Divertidas: Tren de Homero

Centro Cultural Sociedad Española (Toledo 881)

Entrada libre y gratuita

Hurlingham

14:00 - Vacaciones Divertidas: Pim Pau y Mucho más que Magia

Micro Estadio Municipal de Hurlingham (Gral. Pedro Díaz 1710)

Entrada libre y gratuita

Laprida

14:00 - Vacaciones Divertidas: Koufequín y Gringos música

Club Atlético Jorge Newbery (Mariano J. Pereyra y España)

Entrada libre y gratuita

Mar del Plata

14:30 - "Amarpintar"

Taller de arte para las infancias a cargo de Ana Laura Pascualini

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

14:30 - Intervención MARDEL 2024: “Souvenir de Sal”

Espectáculo performático dirigido por Leo Rizzi, con música de Axel Otalora

Foyer - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Liza y Orson

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Intervención, muestra y taller

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Cosas de dragones

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Taller “Lo invisible de la fotografía” de Julián Rodriguez

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:30 - Hacia la próxima parada. Compañía Manu por favor

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

16:00 - Feria de ciencias CONICET-INIDEP

Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Cine nacional: Bikes

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Catarsis colectiva. Compañía Rompiendo Rutinas

Sala Roberto J. Payró - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

17:00 - Cosas de dragones

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

18:00 - Encuentro de exploración sonora + Jam de dibujo y collage de Jupi Medvescig

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

18:00 - Cine documental: Soy Bernabé Araoz

Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

Avellaneda

15:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Flipi. Compañía Circuete

Capilla Nuestra Señora de Luján (Manuel Estevez 833, Villa Tranquilina)

Entrada libre y gratuita

General Villegas

15:00 - Vacaciones Divertidas: Cultura Rodante

Juegoteca y Equilibriosis

Museo Centenario de Piedritas (Luis Penancio s/n, Piedritas)

Entrada libre y gratuita

San Vicente

15:00 - Vacaciones Divertidas: Los Ludic

Museo Histórico 17 de Octubre - Quinta San Vicente (Lavalle 800)

Entrada libre y gratuita

Ituzaingó

16:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Mundo Amadeo. Compañía La mar en coche

Eureka (Belén 1386)

Entrada libre y gratuita

Tordillo

19:00 - Cultura a lo Grande

Santiago Fernández y La Flamante

Salón de Usos Múltiples Municipal (Juan Domingo Perón N°84)

Entrada libre y gratuita

Sábado 20 de julio

San Andrés de Giles

10:00 - Vacaciones Divertidas: Cultura Rodante

Juegoteca y Ruedan Clowns

Club Atlético Cucullú (Acceso a Cucullú)

Entrada libre y gratuita

La Plata

14:00 - Vacaciones Divertidas: Artistas locales y cierre con Dúo y Borde Verde

República de los Niños (Camino Gral. Belgrano y 500)

Entrada libre y gratuita

15:00 - “El Barbero de Sevilla”. Obra de teatro

Sala Alberto Ginastera - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

16:00 - “El libro mágico”. Espectáculo de teatro, literatura, música, y dibujos animados

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

16:00 - “Yo trabajo acá, yo trabajo de esto”

Museo de Arte Municipal de La Plata (Calle 50 e/ 6 y 7)

Entrada libre y gratuita

18:00 - “El Barbero de Sevilla”. Obra de teatro

Sala Alberto Ginastera - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

16:00 - El Mundo de Oz

Espectáculo infantil basado en el clásico “El Maravilloso Mago de Oz”

Teatro de la Comedia (Calle 12 entre 62 y 63)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Se retiran desde una hora antes de la función en la boletería

20:00 - TACEC: Juan Vairoleto

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

Adolfo Alsina

14:00 - Vacaciones Divertidas: Tren de Homero

Teatro Español (Lavalle 113, Carhué)

Entrada libre y gratuita

Mar del Plata

14:30 - "Amarpintar"

Taller de arte para las infancias a cargo de Ana Laura Pascualini

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

14:30 - Intervención MARDEL 2024: “Souvenir de Sal”

Espectáculo performático dirigido por Leo Rizzi, con música de Axel Otalora

Foyer - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Liza y Orson

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Intervención, muestra y taller

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Juntada payasa

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Taller de grabado con Ea Filippi

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:30 - Hacia la próxima parada. Compañía Manu por favor

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

16:00 - Feria de ciencias CONICET-INIDEP

Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Cine nacional: La Chica Más Rara Del Mundo

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Catarsis colectiva. Compañía Rompiendo Rutinas

Sala Roberto J. Payró - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

17:00 - Juntada payasa

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

17:00 - Recorrido participativo

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

18.00 - Egocéntricos. Programa Puentes Culturales

Sala Roberto J. Payró - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

25 de Mayo

15:00 - Vacaciones Divertidas: Patata Voladora

Casa de la Provincia (Avenida 36 y Calle 10)

Entrada libre y gratuita

Baradero

15:00 - Vacaciones Divertidas: Las Parlanchinas

Casa de la Provincia (Bulnes 1016)

Entrada libre y gratuita

General Alvarado

15:00 - 3ª Edición Fiesta del Kiwi Mar y Sierras

Show musical de Pido Gancho

Polideportivo Municipal Néstor Kirchner

Entrada libre y gratuita

19:00 - 3ª Edición Fiesta del Kiwi Mar y Sierras

Show musical de Operación Ilegal

Polideportivo Municipal Néstor Kirchner

Entrada libre y gratuita

General Belgrano

15:00 - Vacaciones Divertidas: Hugo Figueras

Casa de la Provincia (Narciso Burgueño N°676 e/ Calle Ortiz y Matheu)

Entrada libre y gratuita

General Lavalle

15:00 - Vacaciones Divertidas: Cultura Rodante

Juegoteca y Juntada Payasa

Casa de la Provincia (Heriberto Gibson entre Av Mitre y López de Armentía)

Entrada libre y gratuita

General Viamonte

13:30 - Vacaciones Divertidas: Bocadillos. Cuentos con sabor a clown

Casa de la Provincia (Monteagudo e Italia)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Vacaciones Divertidas: Belé Música

Museo Casa Evita (Eva Perón 1025, Los Toldos)

Entrada libre y gratuita

Luján

15:00 - Vacaciones Divertidas: Arte en circo

Complejo Museográfico Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917)

Entrada libre y gratuita

Pila

15:00 - Vacaciones Divertidas: Sin Julepe

Casa de la Provincia (21 de diciembre N°212 esquina Belgrano)

Entrada libre y gratuita

Villa Gesell

15:00 - Vacaciones Divertidas: Michelino

Casa de la Provincia (Bv. Gesell entre 137 y Paseo 139)

Entrada libre y gratuita

Quilmes

20:00 - Dia del amigo

Show musical de Vulevard

Casa de la Cultura

Entrada libre y gratuita

Domingo 21 de julio

Lanús

14:00 - Vacaciones Divertidas: Bigolates de Chocote y Hugo Figueras

Centro Cultural Leonardo Favio (Av. 25 de Mayo 131)

Entrada libre y gratuita

Lezama

14:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Show de Magia de Alan

Leandro N. Alem y Ameghino

Entrada libre y gratuita

Florencio Varela

14:00 - Vacaciones Divertidas: Taller de vivero de plantas nativas, mariposario y cambio climático

Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson (Calle 1356 N°4032)

Entrada libre y gratuita

14:00 - Vacaciones Divertidas: taller mil caritas

Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson (Calle 1356 N°4032)

Entrada libre y gratuita

14:00 - Vacaciones Divertidas: Taller de Telar

Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson (Calle 1356 N°4032)

Entrada libre y gratuita

14:00 - Vacaciones Divertidas: Taller de construcción de hornos de barro de alto rendimiento.

Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson (Calle 1356 N°4032)

Entrada libre y gratuita

Mar del Plata

14:30 - "Amarpintar"

Taller de arte para las infancias a cargo de Ana Laura Pascualini

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

14:30 - Intervención MARDEL 2024: “Souvenir de Sal”

Espectáculo performático dirigido por Leo Rizzi, con música de Axel Otalora

Foyer - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Extraordinariamente

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Intervención, muestra y taller

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Las Magdalenas

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:00 - “Cuando me muevo Veo Veo”

Recorrido performático + taller de Gabriela Caridi y Luisina Laino

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:30 - Hacia la próxima parada. Compañía Manu por favor

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

16:00 - Feria de ciencias CONICET-INIDEP

Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Cine nacional: Metegol

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Catarsis colectiva. Compañía Rompiendo Rutinas

Sala Roberto J. Payró - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

17:00 - Recorrido participativo

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

17:00 - Las Magdalenas

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

La Plata

15:00 - Vacaciones Divertidas: Los Rockan y Agarrumis

Anfiteatro de la República de los Niños (Camino Gral. Belgrano y 500)

Entrada libre y gratuita

16:00 - “Capitán Sanata”. Espectáculo infantil

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

16:00 - El Mundo de Oz

Espectáculo infantil basado en el clásico “El Maravilloso Mago de Oz”

Teatro de la Comedia (Calle 12 entre 62 y 63)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Se retiran desde una hora antes de la función en la boletería

20:00 - TACEC: Juan Vairoleto

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

16:00 - El Mundo de Oz

Espectáculo infantil basado en el clásico “El Maravilloso Mago de Oz”

Teatro de la Comedia (Calle 12 entre 62 y 63)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Se retiran desde una hora antes de la función en la boletería

20:00 - TACEC: Juan Vairoleto

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

Dolores

15:00 - Vacaciones Divertidas: Sin Julepe

Museo Histórico Provincial Libres del Sur (Juan B. Selva 390)

Entrada libre y gratuita

Pila

15:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Y un día llegó un cuento

Biblioteca Municipal (Calle Hipólito Yrigoyen s/n)

Entrada libre y gratuita

San Vicente

15:00 - Vacaciones Divertidas: Titirifeos

Museo Histórico 17 de Octubre - Quinta San Vicente (Lavalle 800)

Entrada libre y gratuita

Tornquist

16:00 - Vacaciones Divertidas: El tren de Homero

Centro Cultural de Sierra de la Ventana (Los Cedros y los Churrinches)

Entrada libre y gratuita

Olavarría

17:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

“Compañía Tricletas: Cortito y al pie” por Luciano Caferri

Distrito en el Teatro

Entrada libre y gratuita

Tandil

17:30 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Como El Caracol

Auditorium del Centro Cultural Universitario

Entrada libre y gratuita

Salto

18:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Priscila

Teatro Roma (Alvear 29)

Entrada libre y gratuita

General Viamonte

20:00 - Vacaciones Divertidas: Terapia

Museo Casa Evita (Eva Perón 1025, Los Toldos)

Entrada libre y gratuita

Lunes 22 de julio

Chascomús

14:00 - Vacaciones Divertidas: Anda Calabaza y Lluvia de Borboletas

Escuela Municipal N°2 (Alvear 1160)

Entrada libre y gratuita

Dolores

15:00 - Vacaciones Divertidas: Mundo bilina

Museo Histórico Provincial Libres del Sur (Juan B. Selva 390)

Entrada libre y gratuita

La Plata

15:00 - “Aserrín Aserrán”

Taller de carpintería. Coordinación: Olivia Grioni - Verónica Barbera

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510 e/5 y 6)

Inscripción gratuita a través de https://forms.gle/QayzWG4W2qtducdo7

15:00 - Taller de construcción de juguetes

Tallerista: Laura Grizia

Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia de Buenos Aires (Calle 5 N°1381 e/60 y 61)

Entrada libre y gratuita

16:00 - Vacaciones Divertidas: Andariega

Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (Calle 50 e/ 6 y 7)

Entrada libre y gratuita

16:00 - Vacaciones Divertidas: Ruidositos

Museo de Arte Municipal de La Plata (Calle 50 e/ 6 y 7)

Entrada libre y gratuita

Ramallo

15:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

El payaso soy yo

Biblioteca Popular Fortunato Zampa (Primera Junta 52, Villa Ramallo)

Entrada libre y gratuita

Nueve de Julio

15:00 - Vacaciones Divertidas: Que pasaría si…

Salón del Club y Biblioteca Agustín Álvarez (Santa Fe 1785)

Entrada libre y gratuita

Monte Hermoso

16:00 - Vacaciones Divertidas: El tren de Homero

Centro Cultural Monte Hermoso (Nélida María Fossatty 33)

Entrada libre y gratuita

San Vicente

17:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Los carrotos de la ruta

Galpón de las artes (Sarmiento 1000)

Entrada libre y gratuita

Martes 23 de julio

La Plata

14:00 - “La pampa activa. Visiones de Sívori”

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entrada libre y gratuita

14:00 - Taller de origami. Los pliegues de Pinocho

Coordinación: Mariela Sánchez y Lucía Fioritto

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510 e/5 y 6)

Inscripción gratuita a través de https://forms.gle/QayzWG4W2qtducdo7

15:00 - Taller “Experiencias gráficas de la mano de Pinocho”

Coordinación: Daniela Cadile

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510 e/5 y 6)

Inscripción gratuita a través de https://forms.gle/QayzWG4W2qtducdo7

15:00 - Taller “La selva y los sentidos”

Tallerista: Carolina Vázquez

Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia de Buenos Aires (Calle 5 N°1381 e/60 y 61)

Entrada libre y gratuita

15:00 - “El Barbero de Sevilla”. Obra de teatro

Sala Alberto Ginastera - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

16:00 - El Mundo de Oz

Espectáculo infantil basado en el clásico “El Maravilloso Mago de Oz”

Teatro de la Comedia (Calle 12 entre 62 y 63)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Se retiran desde una hora antes de la función en la boletería

16:00 - Vacaciones Divertidas: Ruidositos

Museo de Arte Municipal de La Plata (Calle 50 e/ 6 y 7)

Entrada libre y gratuita

17:00 - Festival Día nacional del payador

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entrada gratuita hasta agotar capacidad.

18:00 - “El Barbero de Sevilla”. Obra de teatro

Sala Alberto Ginastera - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

Ayacucho

14:00 - Vacaciones Divertidas: Laura Migliosi

Casa de abrigo de Ayacucho (Alem n°870 e/ Sáenz Peña y España)

Entrada libre y gratuita

Mar Chiquita

14:00 - Vacaciones Divertidas: Rayos y Centellas y Cuento con Vos

Polideportivo Santa Clara del Mar (Cardiff 427, Santa Clara del Mar)

Entrada libre y gratuita

Salto

14:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

El mundo en nuestras manos

Barrio Retiro Merendero "Cumplir sueños" (José Hernández 900)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Vacaciones Divertidas: Cultura Rodante

Juegoteca y Chaucha y Palito

Anfiteatro del Parque Diagonal (Balcarce y Moreno)

Entrada libre y gratuita

Mar del Plata

14:30 - "Amarpintar"

Taller de arte para las infancias a cargo de Ana Laura Pascualini

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

14:30 - Intervención MARDEL 2024: “Souvenir de Sal”

Espectáculo performático dirigido por Leo Rizzi, con música de Axel Otalora

Foyer - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Extraordinariamente

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Intervención, muestra y taller

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entrada libre y gratuita

15:00 - La Veredita

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:00 - La Ludoteca

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:30 - Lazarillo del Riachuelo

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

16:00 - Feria de ciencias CONICET-INIDEP

Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Cine nacional: El Patalarga

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Las Magdalenas

Sala Roberto J. Payró - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

17:00 - La Veredita

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

Berisso

15:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Taller en las manchas que ocultan dragones

Biblioteca Blanca Pestalozzi (8 y 163 N°4078)

Entrada libre y gratuita

25 de Mayo

15:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Family Rulo´s. Compañía La Ñata Roja

Club Juventud (Calle 24 e/13 y 14)

Entrada libre y gratuita

Escobar

15:00 - Vacaciones Divertidas: Varieté de circo

Microestadio Municipal Garín (Calle Bv. Presidente Perón 450, Garín)

Entrada libre y gratuita hasta agotar localidad

General Viamonte

15:00 - Vacaciones Divertidas: Brujilda

Club Social y Deportivo San Emilio (Belgrano N°145, Los Toldos)

Entrada libre y gratuita

Moreno

15:00 - Vacaciones Divertidas: Cultura Rodante

Juegoteca y Ruedan Clowns

Camping 12 de agosto (La Piedad 599)

Entrada libre y gratuita

San Vicente

16:00 - Charlas “Un grito de Corazón”

“América Latina: ahora o nunca” con Jorge Taiana y Mario Oporto

Universidad de San Vicente

Entrada libre y gratuita

Merlo

17:30 - Charlas “Un grito de Corazón”

“Cine y peronismo con César Gonzalez y con Lucía Cedrón”

La Casa de la Cultura de Merlo

Entrada libre y gratuita

Tres Arroyos

18:00 - Vacaciones Divertidas: El tren de Homero

Teatro Municipal (Av. Moreno 645)

Entrada libre y gratuita

Miércoles 24 de julio

La Plata

14:00 - “La pampa activa. Visiones de Sívori”

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entrada libre y gratuita

15:00 - “La Odisea, historia de un viaje casi imposible”

Obra de teatro de Lorena Velázquez

Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia de Buenos Aires (Calle 5 N°1381 e/60 y 61)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Cine: “Pinocho” de Robert Zemeckis y “Pinocho” de Guillermo del Toro (mayores de 8 años)

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510 e/5 y 6)

Entrada gratuita por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala

15:00 - “Viñetas pinochescas”

Taller de Historieta (para chicos y grandes). Coordinación: Pablo Agosteguis - Leandro Ferreira

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510 e/5 y 6)

Inscripción gratuita a través de https://forms.gle/QayzWG4W2qtducdo7

16:00 - Vacaciones Divertidas: Andariega

Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (Calle 50 e/ 6 y 7)

Entrada libre y gratuita

16:00 - “El Barbero de Sevilla”. Obra de teatro

Sala Alberto Ginastera - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

16:00 - “Archipiélago”. Obra de teatro de títeres

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entradas gratuitas con reserva online en https://gba.gob.ar/teatro_argentino/programacion

16:00 - El Mundo de Oz

Espectáculo infantil basado en el clásico “El Maravilloso Mago de Oz”

Teatro de la Comedia (Calle 12 entre 62 y 63)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Se retiran desde una hora antes de la función en la boletería

Cañuelas

14:00 - Vacaciones Divertidas: Varieté de circo

Cine Teatro Cañuelas (Calle Lara entre Del Carmen y 25 de Mayo)

Entrada libre y gratuita hasta agotar localidad

17:00 - Vacaciones Divertidas: Varieté de circo

Cine Teatro Cañuelas (Calle Lara entre Del Carmen y 25 de Mayo)

Entrada libre y gratuita hasta agotar localidad

Pehuajó

14:00 - Vacaciones Divertidas: Cultura Rodante en Festival Infantil

Show de Raviolis y Triciclas

Parque Ambiental Manuelita (Ruta 5 y Acceso Aeródromo local)

Entrada libre y gratuita

Mar del Plata

14:30 - "Amarpintar"

Taller de arte para las infancias a cargo de Ana Laura Pascualini

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

14:30 - Intervención MARDEL 2024: “Souvenir de Sal”

Espectáculo performático dirigido por Leo Rizzi, con música de Axel Otalora

Foyer - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Ubella. Una fantasía de amor en sueños

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

15:00 - Intervención, muestra y taller

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Chan Chan Plan

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:00 - Taller de serigrafía #somosmar

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

15:30 - Lazarillo del Riachuelo

Sala Jorge Laureti - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Centro Comercial del Puerto - Local 9)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

16:00 - Feria de ciencias CONICET-INIDEP

Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - Cine nacional: El Gigante Egoísta

Sala Astor Piazzolla - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

16:30 - La Veredita Pequeña Orquesta: “La Veredita en día de Playa”

Sala Roberto J. Payró - Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro

17:00 - Chan Chan Plan

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara)

Entrada libre y gratuita

Ensenada

15:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Y un día llegó un cuento

Club Social y Biblioteca J. de San Martín (Calle 37 entre 126 y 127, Villa Catella)

Entrada libre y gratuita

Benito Juárez

15:00 - Vacaciones Divertidas: El tren de Homero

Centro Cultural Atilio Marinelli (Av. Otamendi 15)

Entrada libre y gratuita

General Alvear

15:00 - Vacaciones Divertidas: Family Rulo´s. Compañía La Ñata Roja

Club Atlético Norte (San Martín y Misiones)

Entrada libre y gratuita

Rivadavia

15:30 - Chocolate Cultura

Qué pasaría si...

Biblioteca Municipal T. Jofré (Mitre 137)

Entrada libre y gratuita

Chacabuco

16:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

El último tren

Biblioteca Municipal Leopoldo Marechal (Moreno 178)

Entrada libre y gratuita

Capitán Sarmiento

16:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

La luna. Compañía de cuentos

Espacio cultural

Entrada libre y gratuita

Alberti

16:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

El Payaso soy Yo

Centro Cultural Poeta Barbieri (Almirante Brown 41)

Entrada libre y gratuita

Pinamar

16:00 - Vacaciones Divertidas: Chocolate Cultura

Como el caracol

Centro Cultural Valeria del Mar (Yanez Pinzón 565, Valeria del Mar)

Entrada libre y gratuita

Navarro

19:00 - Café Cultura

“Un viaje por el universo bonaerense” con Pedro Saborido

Sala Gran Navarro (Calle 22 entre 106 y 107)

Entrada libre y gratuita