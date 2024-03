FESTIVALES

AYACUCHO | 50° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra- Bodas de Oro

Fecha, hora y lugar: Del domingo 10 al domingo 17, en diferentes horarios y espacios físicos de la ciudad. Patio cervecero, gastronomía, juegos, feriantes y artesanos sobre la avenida Solanet; espectáculos de destreza criolla en la Chacra Municipal, y exposición de microemprendedores en la antigua sede de la Sociedad Rural. Danza y música en el Patio de Tierra. Sobre el escenario se presentarán destacados artistas. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra con el apoyo de la Municipalidad de Ayacucho.

PATAGONES | Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

Del miércoles 6 al domingo 10, a partir de las 19:00, en el Predio del Ferrocarril. Diferentes géneros de música y danza: rock, cumbia tropical, folklore y chamamé. Se presentarán Los Salieri, La gran 7, Banda Ilusión; Irupé Haure Malambo; Florencia Rupayan; Bailecitos de la tierra; Mujeres Folklóricas Danzas; Escuela de Danzas Gaucho Molina; La Comarca Chamamecera; entre otros. Además habrá desfile cívico militar, en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la histórica gesta del 7 de marzo de 1827; puestos gastronómicos, gastronomía, artesanos foráneos, y cerveceros. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Patagones.

OLAVARRÍA | 20° Festival Nacional de Doma y Folklore Olavarría

Del viernes 8 al domingo 10, en diferentes horarios, en la Sociedad Rural de Olavarría. Destrezas criollas y jineteadas. Sobre el escenario estarán: viernes, Canto 4, Los Kijanos, Caldenes, Campero Campero, Los del RieL, Karen Montes de Oca y Paloma Pache; el sábado, Jorge Rojas, El Ceibo, Lele Lovato, Alex Freidig, Los Moya, Belén Lauretz y Martín Graff; y el domingo, Chaqueño Palavecino, Guitarreros, Carlos R. Fernández, Martín Barraza, Daiana Colamarino y Las Chinas. También habrá peñas, puestos gastronómicos, de artesanías y emprendedores. Entrada arancelada con la que se participará en importantes sorteos. Organiza la producción del Festival con el acompañamiento de la Municipalidad de Olavarría.

JUNÍN (Agustina) | Gran Fiesta de Agustina

Sábado 9, a las 21:00, en el SUM de la Escuela primaria; domingo 10, a las 16:00, en el Parque Centenario. Agustina celebra 122 años de su fundación con una gran cena show en la que se presentarán Angeladas y Suena Que Suena. Mientras que el domingo estarán Pamela Santiago, Serenateros y Flor del Pago. Además, habrá patio de comidas, food trucks, y paseo de artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Junín, la Delegación Municipal e instituciones locales.

BRAGADO | 8° Fiesta de la Maquinaría Agrícola Antigua

Sábado 9 y domingo 10, desde las 10:00, en el predio ubicado sobre Ruta N°46, frente a la entrada de la ciudad y al lado del Parque Lacunario. Descripción: Desfile de tractores, cosecha y laboreos de la tierra, juntada de bolsas, tradicional mate cocido, espectáculos musicales y noches de baile y folklore. Además, puestos y expositores, y servicio de cantina. Entrada $1.000 con la que se participa de sorteos. Menores de 15 años con ingreso gratuito. Organiza la Asociación de Tractores y Máquinas Antiguas Julio Cesar Bracco.

EVENTOS GASTRONÓMICOS

ROJAS | 3º Sabores de Rojas

ENTRADA GRATUITA Del viernes 8 al domingo 9, desde las 19:00, en la Explanada de la UNNOBA. El viernes se hará el especial por el día de la Mujer, a cargo Anabel Paradela, Yanet Mayoral y Mensaje Directo. El sábado será el turno de la Noche Joven con los Dj´s Valentín Vera y Valentín Zarza mientras que el domingo se presentarán bandas en vivo, dando cierre al evento La 21 Blusera. Además, habrá puestos con emprendedores gastronómicos y feria de artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Rojas.



BRANDSEN (Jeppener) | 1° San Patricio en Jeppener

Viernes 8 al domingo 10, a partir de las 12:00, en el Predio La Estación de Jeppener. Food trucks de cerveza artesanal y gastronómicos, entre los cuales ofrecemos parrilla, carnes braseadas, empanadas tucumanas, shawarma, comida al disco, hamburguesas, entre otras opciones. Y dos noches temáticas con bandas en vivo: sábado de Rock con el cierre de Los Confites; y el domingo de Cumbia con el cierre de Iluminará La Nueva Luna. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Jeppener.

EVENTOS CULTURALES

CAPITÁN SARMIENTO | CAHUANÉ 2024

Del jueves 7 al domingo 10, en diferentes horarios, en los galpones del predio ferroviario. 34° Encuentro Nacional de Artesanos y 28° Encuentro de Jóvenes Artesanos con exposición de maestros y jóvenes artesanos nacionales e internacionales; shows en vivo viernes, sábado y domingo a partir de las 20:00; Habrá talleres de iniciación y perfeccionamiento destinados a todo público. Durante los cuatro días se llevará adelante la feria desde las 18:00, excepto el domingo que será de 10:00 a 13:00, y de 17:00 a 23:00. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

SAN PEDRO (Santa Lucía) | Fiesta de San Patricio

Viernes 8, a las 19:00; y sábado 9, a las 10:00, en diferentes espacios de Santa Lucía. Fiesta en honor a los primeros irlandeses en establecerse en la localidad. Habrá relatos de cuentos celtas, toque de gaita, visita guiada -previa inscripción-, paseo por los lugares históricos irlandeses de Santa Lucía, y safari fotográfico. Al finalizar, se agasajará a los participantes con mesa dulce, café con whiskey Jameson, todos de origen irlandés. En tanto que la fiesta de la cerveza se llevará a cabo, a las 19:00, frente a la Delegación Municipal, sobre calle Manuel Belgrano, con shows en vivo, bandas, música con DJ y premios al mejor look de la fiesta. Además, habrá feria de microemprendedores y artesanos, sorteos, cantina con gastronomía y cervezas varias.

BERAZATEGUI | B-Play Medieval

Domingo 10, a las 16:00, en la Plaza San Martín, Av. Mitre entre 6 y 7. Gran evento medieval con recreacionistas históricos, charlas temáticas, propuesta gastronómica con comidas típicas, artesanos, Feria Regalá Cultura, y actividades de cultura colectiva. También, a las 20:00, se realizará un Festival de Música Celta junto a shows en vivo de Muir y Sete Netos. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui.

EXALTACIÓN DE LA CRUZ (Los Cardales) | Noche de los Food Trucks

Domingo 10, desde las 17:00, en el Parque Cultural Los Cardales. Feria de artesanos y emprendedores, shows en vivo con Brux, Ceci & Fran, Guitar & Box, Los Tobianos, y Sube Sube. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Exaltación de La Cruz.

EVENTOS DEPORTIVOS

NECOCHEA | 12º Carrera de la Mujer

Domingo 10, a las 08:00, con largada en el camping de Uatre, Av. 10 y calle 187. Actividad participativa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tendrá tres modalidades: 3K y 6k (marcha y trote), y 12k (carrera). El circuito atravesará bosque y playas. Las infancias también podrán hacer la práctica y recorrer diferentes distancias según la edad. Inscripción al 2262-476039. Incluye kit, remera y otros accesorios. Actividad gratuita para espectadores y arancelada para participantes. Organiza el Grupo de Corredores 4x4 con el apoyo de la Municipalidad de Necochea.



FLORENTINO AMEGHINO | Tría Ameghino 2024

Domingo 10, concentrando a las 08:00, en el Parque Municipal Ameghino. Competencia Rural Bike- Running-XC MTB con una categoría en cada distancia. Se puede participar de forma individual (un solo corredor hace las tres disciplinas); o en forma de posta de tres corredores.. Inscripción gratuita hasta el viernes 8 de marzo a las 11:00. Organiza la Municipalidad de Florentino Ameghino.

TORNQUIST (Sierra de la Ventana) | Torneo de Golf 18 hoyos medal play

Sábado 9, a las 08:30, en el Club de Golf Sierra de la Ventana, Av. del Golf 300 (Barrio Parque Golf). Premios al mejor neto y Scratch del torneo. Categorías de acuerdo a los inscriptos. Evento arancelado. Organiza Club de Golf Sierra de la Ventana con apoyo del municipio. Contacto: 2915356482/ golfsventana@gmail.com

VISITAS GUIADAS

DOLORES | Visita Guiada

Domingo 10, a las 10:30, saliendo desde la Secretaría de Turismo. El circuito, a cargo de la licenciada en Turismo y Guía local Florencia Tarzia Rodríguez, es una breve presentación de Dolores y su historia en la Plaza Castelli. Se visitará la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores,el Teatro Municipal Uniones y se hará un breve descanso en el Lago Parque Libres del Sud.Luego se continuará por el Museo Provincial Libres del Sud a cargo de Yanina Balda. Posteriormente se recorrerá el predio de la Fiesta Nacional de la Guitarra y el Corsódromo Antú Kawin. Actividad gratuita. Organizan la Municipalidad de Dolores y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

DOLORES | Visita Guiada

Domingo 10, a las 15:00, saliendo desde la Secretaría de Turismo. Traslado hacia el Centro Cultural Prof. Rolando Dorcas Berro para conocer la Sala de Abel Fleury en el Archivo Histórico Municipal. Traslado y recorrida por el predio de la Fiesta Nacional de la Guitarra; visita al Museo Provincial Libres del Sud para conocer el patrimonio histórico acerca del célebre compositor y guitarrista con una exposición a cargo de Sol Álvarez. El circuito culminará con un recorrido por la Plazoleta Abel Fleury, y por el cementerio local en donde descansan los restos del compositor. Actividad gratuita. Las visitas se realizan en el marco de la 30º Fiesta Nacional de la Guitarra que finaliza el día 10 de marzo. Organizan la Municipalidad de Dolores y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires

LA PLATA | Walking Tour - Eje Fundacional

Sábado 9, a las 16:00, saliendo desde la piedra fundacional de Plaza Moreno. La guiada recorre los espacios verdes y edificios emblemáticos: Desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, pasando por la Catedral, el Teatro Argentino, Palacio de la Legislatura, Pasaje Dardo Rocha y Gobernación.

LA PLATA | Walking Tour - Paseo Del Bosque

Domingo 10, a las 16:00, saliendo desde la puerta de ingreso del Bioparque (ex Zoológico). Recorrido a pie por el Paseo del Bosque que incluye el Bioparque (ex Zoológico), estadios de Gimnasia y Estudiantes, el Lago del Bosque (se puede observar el muelle y barquitos para navegarlo), Anfiteatro Martín Fierro, Casa Ecológica, Planetario, Observatorio Astronómico y el Museo de Ciencias Naturales. La guiada no incluye el ingreso a los atractivos. Duración: 2 horas aproximadamente.

FERIAS Y EXPOSICIONES

SALADILLO (Cazón) | Expo Cactus Cazón

Sábado 9 y domingo 10, a las 10:00, en el predio del Vivero Municipal, Ruta Nacional nº 205, Km 170. Exposición y ventas de cactus y suculentas, taller de sustratos, seminarios de reproducción de suculentas, de cuidado de suculentas, y taller de plantas carnívoras, entre otros. Además, durante ambos días habrá un Paseo de Artesanos, espectáculos musicales en vivo, y patio gastronómico. Entrada gratuita. Organiza Expo Cazón con el auspicio de la Municipalidad de Saladillo.

