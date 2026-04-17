En el marco de la primera jornada de su viaje a la Península ibérica, el gobernador Kicillof se reunió en Madrid con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

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Durante el encuentro, se detallaron los avances en políticas laborales implementadas por ambas gestiones, como la ampliación de licencias parentales y el reconocimiento para trabajadoras particulares, entre otras.

En tanto, este viernes se trasladará hacia la ciudad de Barcelona, donde mantendrá un encuentro con el alcalde Jaume Collboni y tendrá otras reuniones bilaterales en el marco de la Movilización Progresista Global.

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El mandatario bonaerense buscará sumar notoriedad también ante líderes de la izquierda como Lula Da Silva (Brasil), Claudia Scheinbaum (México) o el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que fue quien lo invitó a participar de la Movilización Progresista, que se llevará a cabo entre el viernes y sábado.

En cuanto la reunión con Díaz, teniendo en cuenta el reciente fallo judicial de la Suprema Corte bonaerense en torno al funcionamiento de las plataformas digitales, ambos analizaron los avances en materia de derechos laborales de sus trabajadores y los desafíos que presenta la implementación de la normativa.

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A continuación, el Gobernador encabezó una reunión con empresarios para evaluar y potenciar las perspectivas de las inversiones en la provincia de Buenos Aires, y analizar la coyuntura argentina y global en el marco de un escenario mundial inestable. De la misma, participaron representantes del sector energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimientos y de fondos de inversión; que se manifestaron interesados en conocer las condiciones del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas.

Allí, Kicillof destacó: “Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa al motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país”. “Hemos pasado por diferentes etapas, siempre con planificación para fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior. Ahora, también estamos enfocados en acompañar a una población que hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”, expresó.

“En un mundo convulsionado, se abren nuevas posibilidades para América Latina y Europa: tenemos el desafío de pensar nuestra inserción internacional, y si lo hacemos en conjunto podemos lograr algo novedoso y muy potente”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Es fundamental que exploremos toda la potencialidad de la cooperación entre nuestras regiones para encontrar herramientas que permitan fortalecer la integración y desarrollar mejores oportunidades”.

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Durante la jornada, el Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

En el marco de su visita, Kicillof también presentó su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en la institución cultural El Ateneo de Madrid, junto al politólogo Pablo Simón.

Al respecto, Kicillof afirmó: "La historia del pensamiento económico no es una escalera hacia una verdad única: al contrario, hay miradas y escuelas distintas justamente porque existe una disputa acerca del sentido de la realidad y de cómo transformarla”. “Los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios y promover la educación", añadió.

"La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados", sostuvo el gobernador y agregó: "Lo hacen al mismo tiempo que retiran al sector público de sus funciones básicas como la educación, la salud y la seguridad, atacando el bienestar de la gente y el desarrollo nacional".

Por último, afirmó: "Los problemas que tenemos hoy, como el control de los flujos de capitales financieros especulativos, exceden las fronteras y los instrumentos de un solo país. Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales". “En este mundo que se reconfigura, debemos ser capaces de construir una nueva etapa, con sus teorías y sus herramientas, pero sin cambiar las prioridades: la justicia social, la soberanía económica y, en definitiva, la felicidad para el pueblo”, concluyó.