Dirigentes rurales y productores advirtieron sobre las sequias que afectan a los cultivos y pasturas. Además, cuestionaron el solar soja por “afectar políticas a largo plazo”.

La titular de la Federación Agraria local, Rosana Franco, aseguró que “es una situación que hace años que no se registra con tanto déficit de lluvia”.

En tanto., el productor y concejal de Junín Rodrigo Esponda afirmó al Diario Democracia que “la sequía claramente está perjudicando, porque las pasturas de invierno no han rendido lo que se esperaba, ya que al no llover no crecieron de la manera que tenían que hacerlo”.

“La otra afectación es el ‘dólar soja’ que ha generado una trampa y embudo en la comercialización que ha beneficiado muchísimo a los exportadores quienes están haciendo un diferencial de precio enorme. Podrían estar pagando cerca de los 75 mil pesos y la están comprando a 65 mil”, enfatizó Esponda.

“La soja es un insumo importante en la producción del alimento balanceado, tanto para el tambo como para el cerdo. Estos parches y la desesperación por la recaudación, sin pensar en políticas a largo plazo, están generando un aumento de costo en los balanceados que se suma a la sequía”, cerró.