Agustín Neme asumió la semana pasada al frente de la intendencia de Mar del Plata, en reemplazo de Guillermo Montenegro, quien pidió licencia para asumir como senador provincial. En ese contexto, el flamante jefe comunal anticipó el verano que esperan en uno de los centros turísticos más importantes de la Provincia.

Ads

“Venimos trabajando hace tiempo en un concepto y en un modelo de ciudad donde no ponemos solo el foco en un verano, sino durante todo el año”, sostuvo Neme en dialogo con Infobae.

El intendente enfatizó la articulación con el sector privado: “Recuperamos los grandes eventos y el turismo joven. Los chicos habían abandonado Mar del Plata y logramos recuperarlos, no solo en el verano. El último fin de semana largo tuvo niveles de ocupación espectaculares”, remarcó.

Ads

Consultado sobre los factores que explican el regreso del público joven a la ciudad, Neme hizo foco en la diversidad de la oferta cultural y de espectáculos. “Para graficarlo, a Mar del Plata viene desde Airbag hasta Divididos. El abanico de propuestas que estamos trabajando es para todo público, para toda la familia y para todos los gustos”, explicó.

El jefe comunal recordó que, cuando la actual gestión asumió en 2019, hacía décadas que una parte importante del turismo joven había dejado de elegir Mar del Plata, optando por otros destinos de la costa, del país o incluso del exterior:

Ads

“Hoy eso cambió. Para esta temporada, como en las anteriores, el público joven que disfruta de la música electrónica va a tener la misma oferta que hay en Europa”, señaló.

“Mar del Plata es la ciudad más hermosa del mundo y va a tener una muy linda temporada”, concluyó el intendente.

Puede interesarte