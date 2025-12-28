Agustín Patricio Neme

Nació en Mar del Plata el 6 de abril de 1985. Tras la crisis económica de 2001, su familia emigró a España, donde terminó el secundario y trabajó como guardavidas. Al regresar a Argentina con su familia en 2003, trabajaba y estudiaba en la Universidad CAECE dónde se recibió como Licenciado en Ciencia Política. Cuando se recibió se dedicó a la comunicación política. Trabajó en las consultoras Ayala y Management & Fit.

Fue subsecretario de Comunicación del municipio de General Pueyrredón entre 2018 y 2019, durante la gestión de Carlos Arroyo, a quien había asesorado previamente en la campaña proselitista en 2015. También fue titular de la delegación local de IOMA, entre 2017 y 2018.​

En 2019, integró en quinto lugar la lista de concejales que acompañó a Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) a la intendencia del partido, y resultó electo. Fue presidente del bloque oficialista Vamos Juntos, entre 2021 y 2025.

En 2023, acompañó nuevamente en la lista a Montenegro en su postulación a concejal, ocupando el primer lugar de lista.

En las elecciones bonaerenses 2025, el intendente Montenegro fue electo senador provincial y pide licencia para asumir la banca. Por lo tanto, de acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades, Neme asume en carácter interino la intendencia de General Pueyrredón, desde el 10 de diciembre de 2025.