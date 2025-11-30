El arquero Agustín Rossi, una de las grandes apariciones del fútbol argentino en los últimos años y con un recorrido clave por equipos de la Provincia de Buenos Aires, fue la figura que sostuvo a Flamengo en la final de la Copa Libertadores. El conjunto carioca venció por la mínima a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima y sumó su cuarto título continental.

Rossi completó una actuación impecable: no recibió goles, resolvió con seguridad cada ataque del equipo paulista y se transformó en uno de los pilares del Mengão en esta campaña. Su nivel reafirmó la apuesta de Flamengo por el arquero argentino, que ya había mostrado un rendimiento muy sólido desde su llegada al club brasileño.

Aunque nació en la Ciudad de Buenos Aires, Rossi construyó su carrera profesional con fuerte anclaje en territorio bonaerense. Se formó en Chacarita Juniors, dio un salto importante en Defensa y Justicia y alcanzó plena consolidación en Lanús, donde comenzó a destacarse como un arquero maduro, seguro y de respuesta rápida bajo los tres palos. Ese tramo de su carrera lo mantuvo siempre ligado al fútbol provincial y lo proyectó a la elite.

La consagración de Flamengo se dio en el marco de una hegemonía brasileña que domina la Libertadores desde 2019, con siete títulos consecutivos para ese país. El Mengão aportó tres de esas conquistas (2019, 2022 y 2025), mientras que Palmeiras sumó dos y se completó con las coronaciones de Fluminense y Botafogo.

Con otra noche consagratoria en su carrera, Agustín Rossi se afianza como uno de los arqueros argentinos más influyentes del continente, sosteniendo un recorrido que, pese a su presente internacional, mantiene raíces profundas en el fútbol bonaerense.

