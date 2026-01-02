Durante la madrugada de Año Nuevo en Baradero, se registró un enfrentamiento en la rotonda principal que motivó la intervención policial, según informó el subsecretario de Seguridad, Gabriel Fontanari. No hubo heridos de gravedad ni enfrentamientos extendidos.

Fontanari detalló en FM Tiempo 103.5 – Baradero que los festejos se desarrollaron “normalmente en la rotonda, el centro y el baile de Regatas” y que “no hubo inconvenientes de consideración”. Sobre el incidente, señaló que “se detuvo a dos personas que iniciaron una pelea menor” y que la situación quedó controlada rápidamente.

La policía reforzará su presencia en la costanera durante los próximos fines de semana, un sector donde suelen concentrarse actividades nocturnas.

Este hecho se suma a un patrón reciente: en Navidad también hubo disturbios en la rotonda principal, que requirieron intervención policial.

Aunque los incidentes fueron menores, reflejan la atención que requiere la seguridad en espacios de reunión nocturna, un tema que preocupa tanto a autoridades locales como a vecinos de toda la Provincia de Buenos Aires durante las fiestas.

