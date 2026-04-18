El intendente platense Julio Alak asumió como presidente del Partido Justicialista (PJ) de la capital bonaerense en un acto llevado a cabo en la sede del espacio, en 54 entre 7 y 8.

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Durante su asunción, Alak puso el foco en la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo y ampliar el horizonte político del partido. “Queremos un partido que sea la casa del movimiento nacional, vivo, abierto, participativo, organizado, solidario, movilizado y que sea un centro de formación política. Queremos que reine el sentido de la unidad. A partir de ello debemos estimular la participación llevando adelante una gran campaña de afiliación"; afirmó.

Según informó El Día, el jefe comunal planteó el deseo de “conformar un frente patriótico y un frente bonaerense con todos los partidos aliados que provienen del tronco nacional y popular”. Aunque indicó que “el desafío principal es construir una unidad de todo el peronismo, respetando la diversidad”.

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En ese contexto, remarcó que “no hay unidad sin democracia interna” y que el año próximo debe haber PASO "para elegir todos los cargos electivos respetando la soberanía popular en la elección de sus representantes”.

Alak sucede de esta forma al hasta ahora presidente, el diputado provincial Ariel Archanco, de La Cámpora. La cabeza de la nómina es pura del “alakismo” ya qye lo secunda el jefe de Gabinete del Municipio y mano derecha, Carlos Bonicatto. Además de presidente, Alak será el primer consejero provincial por La Plata del PJ bonaerense.

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