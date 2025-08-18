El intendente de La Plata, Julio Alak, recorrió el inicio de la obra de la primera escuela secundaria de Ignacio Correas, ubicada en la calle 130 entre 695 y 696.

La institución se sumará al polo educativo de la localidad, compuesto por la Escuela Primaria N°108 y el Jardín de Infantes N°970, y saldará una deuda histórica con los vecinos de la zona, que hasta ahora deben trasladarse para acceder a este nivel educativo.

“Trabajando juntos, Municipio y Provincia, estamos fortaleciendo el sistema educativo de nuestra ciudad capital”, resaltó Alak, quien estuvo acompañao por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa; y los diputados provinciales Ariel Archanco y Lucía Iañez.

También estuvieron presentes el director de Inspección General de la cartera educativa bonaerense, Silvio Maffeo; la secretaria de Educación de la Municipalidad, Paula Lambertini; y la subsecretaria del área Comunal, Yamila Olariaga; entre otras autoridades y referentes de la comunidad educativa.

Con un plazo de ejecución estimado en 365 días, el proyecto se realiza con fondos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia. El edificio contará con dos plantas y seis aulas con capacidad para aproximadamente 30 alumnos cada una, por lo que podrá tener una matrícula de alrededor de 300 estudiantes.

DETALLES DE LA OBRA

El edificio de dos pisos tendrá un acceso semicubierto, un hall de entrada, un sector administrativo para dirección y secretaría, una cocina-buffet, una sala de máquinas, sanitarios para varones, mujeres y personas con discapacidad, una preceptoría, tres aulas y un Salón de Usos Múltiples (SUM) en la planta baja.

A su vez, en el sector exterior estará el patio de recreo y la vereda perimetral con rampa de acceso al establecimiento, mientras que en la planta alta habrá una sala multimedios, un gabinete, otro grupo sanitario para varones y mujeres, depósitos, una sala de profesores y tres aulas.