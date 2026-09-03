"Hoy durante el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes (Urban Cities), realizado en Buenos Aires, sostuve que nuestro país necesita un nuevo pacto fiscal que garantice una distribución justa y equitativa de la coparticipación federal, dando respuestas a las necesidades de cada provincia y municipio", sostuvo Julio Alak

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El Jefe Municipal formó parte del panel “Federalismo desde los gobiernos locales: desafíos comunes y soluciones concretas”, junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y los intendentes de Vicente López, Soledad Martínez; Córdoba, Daniel Passerini; San Juan, Susana Laciar; y San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge.

"La provincia sufre una discriminación sistemática por parte del Gobierno nacional ya que aporta el 40% de los recursos nacionales y recibe apenas el 8%", destacó el Intendente de la capital bonaerense.

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Durante su exposición, Alak sostuvo que resulta necesario revisar el actual esquema de distribución de los recursos nacionales y reclamó un federalismo que contemple las necesidades y responsabilidades que afrontan los gobiernos provinciales y municipales.

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