Julio Alak, inauguró este miércoles la nueva sede central de Turismo, en la que funcionarán las oficinas administrativas del organismo y un centro de informes destinado a vecinos y visitantes.

Ads

“La Plata está mostrando progresivamente su brillo original a medida que la recuperamos poniéndola en valor, reacondicionando plazas, parques, espacios públicos y patrimoniales”, sostuvo Alak, quien estuvo acompañado por la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica, Mercedes La Gioiosa.

“Entendemos que el turismo no se desarrolla solamente a partir de los atractivos: requiere planificación, inversión, promoción, infraestructura, y una política pública sostenida que articule los esfuerzos del Estado con los del sector privado”, agregó el jefe comunal, y afirmó que “fortalecer al EMATUR, encargado de planificar, coordinar y promover la política turística, es una decisión estratégica de nuestra gestión”.

Ads

La presentación, que se realizó en las nuevas dependencias ubicadas en el edificio patrimonial de 13 y 50, comenzó con el tradicional corte de cinta y la bendición de las instalaciones y continuó con una recorrida por los distintos espacios junto a trabajadores y autoridades.

Finalizado el recorrido, el intendente Alak y el presidente del EMATUR, Gustavo Princi, presentaron los principales lineamientos de esta nueva etapa para el ente.

Ads