“Nos parece que nuestra región, con un puerto importante como el que tenemos en la Región Capital, con una zona franca, más la posibilidad de reactivar el aeropuerto, se puede convertir en un centro logístico regional importante”, indicó Julio Alak, y añadió: “Creo que tenemos las condiciones geográficas y de infraestructura potenciales como para relanzarlo”.

Ads

La iniciativa contempla una inversión privada total estimada en USD 93 millones, con un plazo de explotación proyectado de 30 años, e incluye la refuncionalización de la infraestructura aeroportuaria existente junto con el desarrollo de nueva infraestructura aérea, comercial, industrial y logística.

El proyecto apunta a facilitar y potenciar el comercio de la provincia y su conexión con los mercados nacionales e internacionales, generar una nueva opción aerocomercial y de carga para La Plata y convertir al aeropuerto en una alternativa a las terminales aeroportuarias existentes en territorio bonaerense, se informó oficialmente.

Ads

Asimismo, busca estructurar un sistema multimodal integral que contribuya a reducir los costos logísticos, establecer un hub destinado a empresas de comercio electrónico y potenciar la actividad turística de la ciudad y la región.

Ads