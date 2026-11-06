El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, presentaron el Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial (POT) durante un acto que se desarrolló en el Salón Dorado de gobernación.

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“El Plan Bicentenario 1882–2082 vuelve a poner el interés público en el centro de las decisiones sobre el futuro platense, no el interés del que llega primero ni del que más puede, sino el de la comunidad”, dijo Alak, y continuó: “Las crisis recientes demostraron la importancia de contar con Estados presentes y con capacidades públicas sólidas; una ciudad no se ordena sola”.

“Este es el primer instrumento integral de planificación territorial contemporánea con el que cuenta la capital bonaerense, y queremos que sirva de referencia para otros municipios de la Provincia, porque significa pensar más allá de nosotros en espacio y también en tiempo: una planificación genuina orienta decisiones que exceden los períodos de gobierno”, enfatizó el mandatario.

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Además, el intendente resaltó que “La Plata nació como un futuro posible que se concretaba en 1882” y añadió: “Esa pulsión puede y debe extenderse a su bicentenario, por nuestros nietos, bisnietos y los que le darán continuidad al sueño iluminista de nuestros antepasados hecho realidad; hagamos de este camino a 2082 una oportunidad histórica: para honrar el pasado, para proyectar el futuro y para convertir ese legado en un proyecto compartido por las generaciones que vendrán”.

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