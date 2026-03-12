Los estatales de ATE lanzaron un paro de actividades que afectará a más de 27 aeropuertos de todo el país en demanda por la falta de pago de aumentos salariales acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Según informó el gremio, las protestas se realizarán en dos franjas horarias diarias: de 9.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00. Durante esos períodos, los trabajadores suspenderán tareas y solo se garantizará la operación de vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

Desde ATE señalaron que el conflicto se originó luego de que el Gobierno de Javier Milei decidiera no abonar los incrementos salariales previamente acordados para el personal del organismo que regula la actividad aeronáutica en el país.

El paro durará del 18 al 24 de marzo. El anuncio generó pánico entre turistas y viajeros que ya cuentan con su ticket para trasladarse la semana próxima.

