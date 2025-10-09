Alarma en Casa Rosada: La oposición aprobó interpelar a Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones
En Diputados, se reclamó la presencia del Ministro de Economía el próximo miércoles 15 de octubre para que brinde explicaciones sobre las negociaciones en pos de un acuerdo financiero con los Estados Unidos. También se acordó la interpelación de otros funcionarios.
“No sabemos cuando va a volver el Ministro de Economía (de Estados Unidos). No sabemos qué están negociando ni a cambio de qué. Por lo tanto, consideramos que es imprescindible que Caputo después de 22 meses de estar al frente de la cartera económica de nuestro país venga a ser interpelado por este cuerpo”, dijo en la Cámara Baja Itai Hagman, impulsor del proyecto para citar al titular de Hacienda del Gobierno de Javier Milei.
El proyecto fue aprobado con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención.
También se avanzó con el pedido de interpelación a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al Ministro de Salud, Mario Lugones, quienes serán citados para responder sobre el caso de los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en el que hace explícita mención al cobro de coimas.
