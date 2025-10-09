“No sabemos cuando va a volver el Ministro de Economía (de Estados Unidos). No sabemos qué están negociando ni a cambio de qué. Por lo tanto, consideramos que es imprescindible que Caputo después de 22 meses de estar al frente de la cartera económica de nuestro país venga a ser interpelado por este cuerpo”, dijo en la Cámara Baja Itai Hagman, impulsor del proyecto para citar al titular de Hacienda del Gobierno de Javier Milei.

El proyecto fue aprobado con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención.

Hola que tal @LuisCaputoAR te esperamos en el congreso, vas a tener que venir a dar explicaciones.



Si querés traé a tu jefe @SecScottBessent pic.twitter.com/AQ32lsEogh — Itai Hagman (@ItaiHagman) October 9, 2025

También se avanzó con el pedido de interpelación a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al Ministro de Salud, Mario Lugones, quienes serán citados para responder sobre el caso de los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en el que hace explícita mención al cobro de coimas.

