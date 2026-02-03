Un incendio de importantes dimensiones generó alarma este miércoles en La Plata, luego de que una densa columna de humo negro comenzara a elevarse desde un predio ubicado a pocos metros del hipermercado Nini, en las inmediaciones del Parque Alberti. El humo fue visible desde distintos puntos de la ciudad y también desde la autopista.

El foco ígneo se originó en un sector donde había neumáticos en desuso pertenecientes al antiguo circuito de motocross, lo que provocó una combustión intensa y redujo la visibilidad en la zona durante varios minutos.

Preocupación por la cercanía con un club infantil

La situación generó especial preocupación debido a la cercanía del incendio con un club de fútbol infantil que funciona en el predio lindero. Según relataron testigos, las llamas avanzaron en dirección a los vestuarios, aunque finalmente lograron ser controladas antes de alcanzar las instalaciones principales.

Uno de los primeros en advertir el incendio fue un trabajador del área, que se acercó tras divisar el humo desde lejos. “Venía mirando desde lejos y veía el humo. Me acerqué por ese tema, pero por suerte está controlado”, señaló.

El hombre explicó que la mayor parte del humo se produjo por la quema de las cubiertas: “Básicamente lo que provocó el humo son las gomas del circuito”. Además, manifestó que no sería la primera vez que ocurre un episodio similar en la zona, por lo que no descartó que el incendio haya sido provocado.

Trabajo contrarreloj y operativo de emergencia

Responsables del club infantil trabajaron rápidamente para evitar daños mayores. Maximiliano, uno de ellos, describió el momento de mayor tensión: “Cuando llegamos ya había consumido la rueda y se estaba metiendo para el lado de los vestuarios, pero por suerte lo pudimos apagar”.

El impacto visual del incendio fue significativo. “Desde el Parque Alberti se veía una cortina de humo muy grande”, relató, y agregó que había estado horas antes en el predio realizando tareas de mantenimiento.

Si bien no se registraron heridos ni daños estructurales, el sector del antiguo circuito quedó afectado y, según indicaron, quedó inutilizable, aunque se trata de un espacio que actualmente se encuentra abandonado.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, en un operativo condicionado por el calor y el viento. La cercanía del foco con una estación de servicio y un comercio de gran concurrencia obligó a extremar las medidas de prevención.

Las autoridades evaluaban lo ocurrido y no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen del fuego. El episodio volvió a poner el foco en el riesgo que representan los predios abandonados, especialmente cuando se encuentran próximos a espacios deportivos infantiles y zonas de alto tránsito.

Fuente: Diario Hoy