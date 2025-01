A tan sólo unas horas de cerrar el 2024, el ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, a través de la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Alberto Baños, se informó a los trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti que el instituto cierra a partir del 2 de enero por razones de reestructuración interna.

“Sin palabras”: el mensaje de Fin de Año

"El Secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante", reza el mensaje enviado por WhatsApp.

El mensaje enviado por la secretaría que conduce Alberto Baños. FOTO: InfoGremiales.

Y continúa: “El personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursan por etapas a los fines aludidos. Muchas Gracias”. “Sin palabras”, agrega debajo.

Aunque lo que más alarmó al sector fue el segundo mensaje recibido en el que se indicó que aquellos que no se hayan adherido al Plan de Retiro Voluntario o no hayan sido considerados como “trabajadores imprescindibles” en virtud del Artículo 9, no deberán presentarse en sus puestos a partir del 2 de enero de 2025.

El 2° mensaje enviado por la secretaría que conduce Alberto Baños. FOTO: InfoGremiales.

“Por indicación de las autoridades se les comunica: A todo aquel que NO se haya adherido al Plan de Retiro Voluntario, o en su defecto, se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado "trabajador imprescindible" para obtener su continuidad mediante un ART 9, NO DEBE PRESENTARSE a partir del día 02 de enero de 2025”, informó el segundo mensaje.

El Centro Cultural Haroldo Conti, funciona en el predio de la ex Escuela Mecánica de la Armada (Ex ESMA), también ex centro clandestino de detención durante la última dictadura. Organizaciones sociales, culturales y de derechos humanos temen que este sea el primer paso hacia un cierre definitivo del instituto, debilitando el rol cultural y educativo que representa.

“Sin trabajadores no hay memoria”: ATE convoca a Asamblea de protesta

En tanto que desde la Asociación de Trabajadores del Estado- ATE Capital junto con los espacios de memoria Virrey Ceballos, ex Atlético y Morletti convocaron a una asamblea unificada a realizarse este jueves 2 a las 10.00.

Mientras que el Consejo Directivo del gremio emitió un comunicado para informar que durante la jornada del jueves realizarán varias actividades en paralelo en distintas dependencias pertenecientes al ministerio de Justicia y, también, que a las 15.30 participarán de la histórica ronda de Madres de Plaza de Mayo.

Convocatoria de ATE.

"Ante los despidos masivos en la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Justicia, la destrucción de las políticas de Derechos Humanos y el inminente cierre de los Sitios de Memoria, necesitamos del apoyo de todos y todas para seguir defendiendo nuestra Memoria colectiva y las políticas que la preservan", dice la convocatoria compartida en las redes sociales por los Centros de Memoria.

Fuente: InfoGremiales