El abogado previsional Christian D'Alessandro, aseveró: “El PAMI está debiendo mucho a las farmacias”. Según explicó, la obra social mantiene importantes atrasos en los pagos, lo que impacta directamente en la cadena de provisión de medicamentos.

También diferentes dirigentes de colegios de farmacéuticos denunciaron la situación.

Como pudo comprobar LaNoticia1.com, en distintos puntos del país las farmacias directamente ha comenzado a cortar el servicio, encendiendo las alarmas en el sector pasivo, quienes han visto disminuidos sus ingresos en los últimos tiempos y diezmadas las prestaciones recibidas por PAMI.

En este marco, desde Mar del Plata indicaron: "Si PAMI se atrasa en sus pagos, nosotros tenemos un plazo muy limitado, que no son más de quince o veinte días, para pagar los medicamentos. Los que nosotros dispensamos en la segunda mitad de diciembre los pagamos en la segunda de enero, y el crédito que tienen las farmacias es limitado en el monto, más allá del corto plazo", sostuvo Mario Della Maggiora, presidente del colegio de farmacéuticos local.

Y añadió: “Cuando se acumula este crédito, automáticamente, tanto los laboratorios como las droguerías cortan el servicio”, a la vez que destacó: “Estamos en la misma situación que todo el país”.

La situación se replica en todos los distritos; por ejemplo, en Olavarría, la titular del Colegio de Farmacéuticos local, Celeste Fernández Cháves afirmó que las farmacias registran atrasos en el cobro de prestaciones correspondientes a diciembre y que, en distintos momentos, llegaron a acumularse hasta seis prestaciones adeudadas. “Si no pagaste la droguería, directamente no te vende”, expresó.

Crece la preocupación en el sector, que ve agravarse la situación mientras el Gobierno de Javier Milei se desentiende del problema.

