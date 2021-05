El presidente Alberto Fernández lanza este miércoles el programa Reconstruir, que está basado en una fuerte inversión de más de $110 mil millones para retomar obras de viviendas en todo el país. Durante el acto llevado a cabo en Ensenada está acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el intendente local, Mario Secco.

Luego de un polémico discurso de Mario Secco y un encendido discurso de Jorge Ferraresi se proyectó un video institucional que denunciaba la "desidia, el desinterés y el abandono por parte del macrismo" en materia de viviendas. Acto seguido tomó la palabra el gobernador bonaerense. En la misma línea que sus precesores, Axel Kicillof sostuvo que "se están usando palabras y metáforas de guerra" porque "se está librando una batalla". En ese marco destacó "el ejemplo de lucha" de gran parte del pueblo argentino.

"No puedo dejar de hablar de lo que ocurre en nuestro país. Hace poco se cerró la famosa causa del Dólar Futuro. Ni siquiera así el Poder Judicial abandonó la intención de seguir empujando con algo inverosímil. Lo que pasó con las clases presenciales es muy parecido a lo que ocurrió con esa causa. Muchos creen que el poder político, judicial y mediático se juntan para castigar al kirchnerismo y al peonismo. Pero el verdadero objetivo es entrometerce en decisiones políticas. Judicializar las decisiones políticas de un gobierno", señaló.

Por último, Kicillof disparó: "Si el presidente no tomara medias, dirían cualquier cosa. Ahora, cuando toma las medidas que tiene que tomar, van a la justicia para entorpecer al gobierno. Yo les quiero decir que ni con la justicia van a lograr una calamidad sanitaria. Desde la oposición van a buscar a los jueces para tomar las decisiones que no lograron tomar cuando acudieron a las urnas. El lawfare no es contra el gobierno, es contra todos. Frente a la salud del pueblo, nuestro frente político dice una sola cosa: 'Alberto hacé lo que tengas que hacer'.

Por su parte, Alberto Fernández abandonó definitivamente su faceta moderada y lanzó: "Acá estamos los que estamos convencidos de lo que tenemos que hacer en la Argentina. Y ni la justicia, ni la tapa de los diarios nos van a impedir eso. Estamos en una provincia donde una gobernadora se jactaba de no abrir hospitales y cerrar escuelas". "Esos perversos nos llenaron el país de miseria y de debilidad. El odio conduce a la inequidad y la desigualdad", expresó el presidente que agregó: "Vengo a continuar la obra de Néstor y Cristina".

"En los años que estuve desencontrado de Cristina escuchaba a los opositores y eso me hacía estar más cerca de ella. Para la oposición esto es populismo, para nosotros es dignidad", señaló el Jefe de Estado, quien se refirió al presidente de Estados Unidos como "Juan Domingo Biden". Lejos de su faceta moderada y utilizando un tono más parecido a la declaración de una guerra, Alberto sostuvo: "Nadie quiere más al estado de derecho más que yo". Y recordó: "Ni con Néstor, ni con Cristina ni conmigo, el Gobierno mandó a pesegur a nadie".

"A la justicia le digo basta, ya han hecho mucho daño. El estado de derecho necesita de una institucionalidad adecuada. Elijan al candidato a presidente que quieran, pero no usen las sentencias para conseguirlo. Porque eso degrada a nuestro país", expresó Alberto Fernández. Por último, el mandatario aclaró que el Gobierno respeta la sentencia de la Corte Suprema por las clases rpesenciales y se quejó de que "fue la Ciudad de Buenos Aires la que no acató el DNU" presidencial hasta que salga el fallo de la Justicia que se expidió al respecto.