Por estas horas, el Gobierno analiza adelantar el horario de cierre y prohibición de circulación (toque de queda) y achicar el listado de actividades permitidas para intentar contener los contagios de coronavirus.

El nivel de infectados diarios no desciente, y el proceso de vacunación no tiene el ritmo necesario para paliar la segunda ola. Asimismo, el número de fallecidos a causa del Covid-19 tuvo su pico este mes de mayo, y ya hay provincias con el sistema de salud colapsado, como Santa Fe y Córdoba.

Si bien Alberto Fernández ya tiene poco margen de acción, no tiene más remedio que continuar con las restricciones. No obstante, no plantearía, nuevamente, un retorno a lo que en su momento se denominó Fase 1, algo que reclaman con desesperación los médicos al avizorar el escaso acatamiento a las medidas de cuidado.

A días de que venza el DNU, el Gobierno deberá tomar una fuerte intervención para evitar una catástrofe que se presenta como inminente.