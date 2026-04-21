Alberto Fernández comparó su economía con la de Milei: "Con el verso de la libertad ahora comprás menos carne que antes"
El ex Presidente mostró un gráfico con una comparación entre los precios de los distintos cortes entre ambos gobiernos. "Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla", sentenció el ex mandatario.
“Con el verso de la libertad, ahora comprás mucho menos carne que antes”, sostuvo Alberto Fernández en redes sociales y adjuntó un gráfico que muestra la evolución de los precios de los cortes desde su gobierno al presente.
“Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla… y a vos también”, concluyó.
La Diputada libertaria Lilia Lemoine salió a responder, pero sólo puso risas, burlándose de Fernández; no obstante, no objetó los números.
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