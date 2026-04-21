“Con el verso de la libertad, ahora comprás mucho menos carne que antes”, sostuvo Alberto Fernández en redes sociales y adjuntó un gráfico que muestra la evolución de los precios de los cortes desde su gobierno al presente.

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“Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla… y a vos también”, concluyó.

La Diputada libertaria Lilia Lemoine salió a responder, pero sólo puso risas, burlándose de Fernández; no obstante, no objetó los números.



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Con el verso de la libertad, ahora comprás mucho menos carne que antes.

Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla… y a vos también 🥹🫏 pic.twitter.com/uk64t7mUUa — Alberto Fernández (@alferdez) April 20, 2026

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