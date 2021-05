"¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones que me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije que 'esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas. Siento que hubo más obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato que los que pusimos nosotros", dijo el Jefe de Estado Alberto Fernández en diálogo con el periodista Pedro Rosemblat, desde la Quinta de Olivos, en transmisión directa por Twitch y Youtube.

Además, el mandatario resaltó que "la vacuna de Pfizer es muy buena, como la Sputnik, la AstraZeneca o la Sinopharm", y destacó: "Es un delirio decir que no quisimos comprar por razones ideológicas. Si se aplica un poco la lógica, hubo 100 millones de vacunas reservadas en Estados Unidos pero también Pfizer tiene problemas en Europa".

Por otro lado, Fernández sentenció: "El cuidarse es un acto revolucionario", en alusión a las medidas preventivas contra el Covid-19 en el marco del avance de la segunda ola.

"El problema se evita evitando el contagio; en el vagón de un subte, un tren o un colectivo es muy fácil contagiarse", alertó el Presidente, y aseguró que "esto que ocurre acá es lo que me dicen" líderes europeos, como Antonio Costa (Portugal) o Ángela Merkel (Alemania), que "tienen los mismos problemas".