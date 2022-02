El Jefe de Estado Alberto Fernández se encuentra en Barbados junto a una enorme comitivia en el marco del cierre de su gira internacional que incluyó como destinos a Rusia y China. Desde la isla caribeño, el mandatario marcó la cancha tratando de apuntalar su preacuerdo con el FMI.

En este sentido, se refirió a la postura de la Vicepresidenta al respecto: "Hablé con Cristina cuando estaba en Beijing. No tengo dudas de que nos van a acompañar. No le asigno importancia a las especulaciones".

Vale recordar que el hijo de la ex Presidenta, Máximo Kirchner, pateó el tablero al renunciar a la titularidad del bloque oficialista en Diputados a raíz de su rechazo al acuerdo con el FMI.

"Seguimos trabajando para poner de pie la Argentina de las dificultades que heredamos, algunas con una mirada y otras con otra, pero con el denominador común de querer hacer lo mejor para la Argentina. Escucho y presto atención a todos, también a Cristina. Desde acá lo que veo es que Argentina no entiende que el mundo es otro. No lo entienden a veces los medios. He leído que le mordí las manos a quien me ayudó. Sé quién hizo mucho para que el préstamo sea dado, es el gobierno anterior. No lo digo yo, lo dice el FMI. Por lo tanto, en esa lógica binaria que muchas veces hay en Argentina sería buenísimo que miren al mundo y vean cómo funciona", dijo Alberto Fernández.