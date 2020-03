"Tenemos la oportunidad de ver lo que pasó en otros países antes, y eso nos dio tiempo. Estamos ganando tiempo", dijo este domingo el Jefe de Estado Alberto Fernández con respecto a la propagación del Covid 19.

"El contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, en nuestra casa el contagio será más lento y como es más lento vamos a poder atender a la gente. Cuando más lento sea el contagio, más posibilidad de atenuar y de que el virus mate sea mucho menor", agregó.

Sostuvo, además, que el ejército distribuirá alimentos en los barrios más necesitados, como ocurrió este domingo en Quilmes, con supervisión de Sergio Berni, como reflejó LaNoticia1.com.

A su vez, criticó a quienes no cumplen la cuarentena obligatoria decretada desde el viernes: "Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos". Y añadió: "Ojalá que este virus maldito nos eduque. Nos haga entender que no hay lugar para los vivos. No es la pelea de un presidente, es la pelea de la sociedad, no peleo por la economía, peleo por las vidas de la gente".

Y con respecto a la situación económica, señaló: "No estoy peleando por la economía, estoy peleando por las vidas".

Sobre el posible "estado de sitio", indicó que si todo funciona como corresponde, no habrá necesidad de estado de sitio.

Por otro lado, con respecto a los argentinos varados en el extranjero, sentenció: "Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente, hay que terminar con eso".