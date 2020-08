El Jefe de Estado Alberto Fernández recibirá este lunes en Olivos a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril cuando viajaba desde la localidad de Pedro Luro a Bahía Blanca.

El encuentro será en horas del mediodía, un día antes de la autopsia al cuerpo hallado en Villarino Viejo la semana pasada, en la cual los peritos de la Corte Suprema y del Equipo Argentino de Antropología Forense intentarán dilucidar si se trata o no del joven.

Alicia Castro anticipó va a "pedirle justicia" al Presidente. "Le voy a decir muchas cosas, me gusta mirar a las personas a los ojos, por teléfono no me dice nada, así se quién está mintiendo y quién no", sentenció.