La noticia trascendió en las últimas horas, casi en forma conjunta con la orden de allanamiento en el domicilio de Alberto Fernández en Puerto Madero. La Justicia solicitó incautar el teléfono celular en busca de pruebas por la acusación de violencia de género contra Fabiola Yañez.

El exmandatario nacional estaba de licencia como autoridad del partido y en medio del escándalo decidió presentar su renuncia “para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista”, explicó en un comunicado.

En tanto que desde diferentes sectores apuntan a que el encuentro entre Axel Kicillof y Ricardo Quintela en La Rioja formó parte de un búsqueda de renovación de la jefatura del peronismo.

Quintela y Kicillof en La Rioja.

En esa línea, además de los actos oficiales en torno a la jura de la nueva Constitución riojana, los mandatarios provinciales mantuvieron una reunión en privado en la que analizaron los recientes hechos que pusieron en jaque a todo el arco peronista

El texto completo de la renuncia de Alberto Fernández a la presidencia del PJ

Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare.

De ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene nuestro pueblo argentino.

Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional.

