"Cristina no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda" , señaló Alberto Fernández en declaraciones televisivas, y resaltó que la Vicepresidenta "no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen" en el alegato por el fiscal Diego Luciani.

"Es de una debilidad todo lo que ha hecho", añadió con respecto al fiscal que lleva adelante la investigación en el juicio oral.

"Como Presidente tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano, y tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia", sostuvo Alberto Fernández, luego de ser acusado de intervenir en el Poder Judicial con sus declaraciones.

Además, expresó que tiene "certeza sobre Cristina (Kirchner) es que es una mujer honesta" y aseguró que la vicepresidenta "no ha participado en nada" de lo que le acusan en la causa Vialidad.