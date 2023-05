Si bien el cristinismo ha tenido actos, el de este 25 no será uno más. Sucede que en un contexto político adverso, y en el marco de un frente político que tiende a la extinción, las bases esperan que la Vicepresidente determine definiciones proselitistas de cara al año electoral. Las expectativas de todo un sector dependen de la actividad que tendrá lugar este jueves. No obstante, el Jefe de Estado no estará presente.