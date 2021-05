Luego del conflicto interno generado en torno a la salida del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que después no se concretó, Alberto Fernández indicó que se trató de un "desencuentro innecesario" entre funcionarios y dio por terminadas las diferencias.

"Estamos cerca de resolver la segmentación", sostuvo el mandatario Fernández, y detalló que esperan llevarlo a delante durante este año para poder "ordenar los subsidios".

Fernández justificó que el Gobierno armó un presupuesto que no imaginó la pandemia ni una inflación tan acelerada. "No preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece, no preveía que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias. Y no preveíamos que el coronavirus nos iba a atacar de nuevo como atacó", señaló en declaraciones televisivas..

En este marco, aseguró que con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, fijaron un 9% de aumento para las tarifas y que la discusión dentro del oficialismo está cerrada. "Es un tema terminado", manifestó.