Alejandro Fantino acusó al country donde vive en Tigre, Nordelta, de electrificar el campo de golf ante la presencia de carpinchos. Pidió la intervención del gobernador Axel Kicillof o del intendente local, Julio Zamora.

“Me indignó lo que vi y lo filmé. Y lo hago público porque cuando estaba volviendo para mi casa todavía no lo habían sacado”, comenzó su relato en su programa de streaming “Multiverso Fantino”.

Vivo en Nordelta, donde permanentemente está puesto en tela de juicio lo que hay que hacer con los carpinchos y la fauna local. Yo no soy proteccionista, pero estoy a favor de la vida animal”, continuó.

“Si vivo en Nordelta y hay animales que están en su hábitat natural, que llegaron ahí antes que Eduardo Costantini y antes que todos nosotros, me parece que hay que respetar a la fauna”, consideró Fantino. “Voy a separar las cosas también porque no voy a meter en esto a todos los que viven en Nordelta. Esto es específico de un club de Nordelta y no lo habría dicho si no hubiesen actuado así”, señaló.

Los carpinchos son una especie autóctona de country que se construyó sobre humedales. El tamaño de un adulto puede llegar al 1,24 metros de largo y pesar 54 kilos.

“Hay un montón de carpinchos que se reproducen y también nutrias que no tienen a dónde ir porque les tomaron todos los terrenos. Entonces, muchos electrificaron los terrenos. En algún punto es debatible, porque una casa es propiedad privada y vos no te podés meter en lo que hagan ahí. Pero lo que me motiva a mostrarles esto es que pusieron un boyero eléctrico en el campo de golf”, acusó.

“Lo que me enoja muchísimo es que habían colocado maíz debajo de los alambres que tenían voltaje. Es muy chocante y lo quiero denunciar para ver si puede hacer algo la gente del gobierno de Kicillof o desde el municipio de Tigre. Díganme si esto amerita una denuncia por maltrato animal o si piensan que hay que viralizarlo”, concluyó Fantino.