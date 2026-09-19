El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta amarilla para la provincia de Buenos Aires por tormentas para este domingo 20 de septiembre. Asimismo el noroeste del territorio bonaerense existe una alerta de nivel naranja durante la tarde de la misma jornada.

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En cuanto al área de alerta amarilla "será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superadas de manera local”, se describió en el parte.

En cuanto al área noroeste bonaerense, donde regirá el alerta naranja, la misma será afectada por "lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas”, las cuales “podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente”. “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados”, se indicó.

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Además, tanto el domingo como el lunes (21 de septiembre), primer día de la estación primaveral, también tendrá una alerta de nivel amarillo por viento para todo el territorio.

“El área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste durante el día domingo 20 de septiembre, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Las mayores intensidades se esperan en el Este de la provincia el lunes 21”, se informó desde el SMN.

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