El calor extremo se hace sentir con fuerza en la provincia de Buenos Aires y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este domingo, que incluye al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a amplias zonas del territorio bonaerense. El pronóstico anticipa un cierre de año sofocante, con una temperatura máxima de hasta 38 grados en la víspera de Año Nuevo.

Según informó el SMN, este nivel de alerta indica que las altas temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

En la provincia de Buenos Aires, la advertencia abarca tanto al Conurbano bonaerense como a distintas localidades del interior, en el marco de una ola de calor que también afecta a otras regiones del país. El fenómeno se da en los primeros días del verano y sin grandes descensos térmicos a la vista.

Una semana marcada por el calor

El domingo comenzó con temperaturas elevadas desde temprano: cerca de las 9.00 de la mañana el termómetro ya superaba los 27 grados en el AMBA, con una máxima estimada de 32 para la tarde. Sin embargo, ese sería el día “más leve” dentro de una seguidilla de jornadas muy calurosas.

Para el lunes, el pronóstico anticipa cielo ligeramente nublado, una mínima de 24 grados y una máxima de 35. El martes, el calor volverá a intensificarse, con registros que podrían alcanzar los 37 grados.

El miércoles 31, el día más agobiante

De acuerdo al pronóstico oficial, el miércoles 31 de diciembre será el día más extremo de esta racha. Se espera una mínima de 26 grados por la mañana y una máxima de 38 grados hacia la tarde-noche, justo en la previa de los festejos de Año Nuevo en toda la provincia de Buenos Aires.

¿Habrá alivio en enero?

El arranque de 2026 seguirá siendo caluroso, aunque con valores algo más moderados. Entre el jueves 1° y el sábado 3 de enero, las mínimas oscilarán entre los 20 y 21 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 28 y 30. Calor persistente, pero más tolerable tras un cierre de año marcado por temperaturas extremas.

Mientras tanto, desde los organismos oficiales recomiendan hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a personas mayores y meno