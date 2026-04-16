El mal tiempo no da tregua y mantiene en alerta a buena parte de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y viento para este jueves 16 de abril en la zona costera bonaerense.

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La advertencia abarca el corredor que va desde Atalaya hasta Miramar, incluyendo localidades del Partido de La Costa. Allí se esperan lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Además, el fenómeno estará acompañado por vientos del sector sur con velocidades de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, lo que podría generar inconvenientes en distintas localidades costeras.

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Desde el organismo indicaron que el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que recomiendan evitar actividades al aire libre y mantenerse informados ante posibles actualizaciones.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), si bien ya no rige una alerta vigente, el mal tiempo continuará durante gran parte de este jueves. El miércoles, las lluvias dejaron casi 50 milímetros en pocas horas, provocando anegamientos, demoras en los accesos, cortes de luz y complicaciones en el transporte.

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Según el pronóstico oficial, las precipitaciones podrían extenderse hasta la tarde, con una mejora hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 19 y 23 grados, en una jornada marcada por la humedad.

Para el viernes se espera cielo mayormente nublado, con una leve suba de temperatura que podría alcanzar los 25 grados. El fin de semana, en tanto, comenzaría a mejorar de forma gradual, con algunas nubes pero mayor presencia del sol.