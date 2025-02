La Dirección de Defensa Civil emitió una “Alerta Amarilla” para el centro bonaerense, que incluye una franja que corre desde el noroeste hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

La misma tiene vigencia para este lunes 3 de febrero durante la mañana y la tarde.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 35 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Además, difundió las habituales recomendaciones ante el fenómeno, como no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo.