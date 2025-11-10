El Servicio Meteorológico Nacional ratificó un alerta nivel amarillo por tormentas para toda la provincia de Buenos Aires de cara a la jornada del martes 11.

Según indicó el organismo, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes" y que “las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”.

Asimismo, precisó “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”. Además, no afectará a la misma hora a todo el territorio. Mientras en el sudoeste será por la mañana, en el noroeste afectará a la tarde y recién por la noche al área metropolitana y costa atlántica.

⚠️ | Información importante



⛈️ El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para este martes 11 de noviembre.



Por último, el SMN dispuso, como es habitual, de una serie de recomendaciones a tener en cuenta:

No sacar la basura; retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades; tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

