Las autoridades del municipio de Bolívar confirmaron la presencia de un puma suelto en la ciudad, luego de que el animal fuera registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre.

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La Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil informó que a las 01:03 hs, una cámara ubicada en Av. Centenario y Av. Venezuela registró al animal cuando salió de la EEST N° 1, ubicada sobre Av. Centenario, y se dirigió hacia Av. Venezuela.

Posteriormente, el puma fue visualizado por el Domo del Estadio Municipal, desde donde se pudo observar su desplazamiento hasta la altura del numeral 650 de Av. Venezuela. En ese sector cruzó hacia la vereda de enfrente y luego volvió a atravesar la avenida, perdiéndose de vista a la altura del numeral 700, se indicó.

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Es por ello que desde el municipio solicitaron que ante un eventual avistamiento no acercarse, no asustar ni intentar capturar al animal, especialmente para tomar fotografías o videos, ya que esto puede representar un riesgo tanto para las personas como para el animal.

“Es fundamental mantener una distancia segura, resguardarse y dar aviso inmediatamente a las autoridades, comunicándose con Policía al 101 o con la Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil al 2314-482404”, se precisó.

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Asimismo señalaron que se encuentran trabajando de manera articulada con Policía para localizar al animal y, una vez que sea encontrado, darle intervención al Bioparque Municipal La Máxima de Olavarría, "donde personal especializado podrá realizar el procedimiento correspondiente".