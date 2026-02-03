Un informe del INTA San Pedro generó preocupación en el norte de la provincia de Buenos Aires al confirmar que enero de 2026 fue el más seco de los últimos 60 años. Las precipitaciones extremadamente escasas, combinadas con temperaturas elevadas, generaron un marcado estrés hídrico que comienza a reflejarse en los principales sistemas productivos de la región.

Según el relevamiento realizado en los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate, durante enero se registraron apenas 10,6 milímetros de lluvia en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA San Pedro, muy por debajo del promedio histórico mensual de 117,9 milímetros. Este valor convierte al último enero en el más seco desde que se tienen registros, correspondientes a la serie 1965–2025.

El escenario climático se vio agravado por temperaturas medias levemente superiores a lo normal y máximas que alcanzaron los 36,7 grados, lo que intensificó el estrés térmico e hídrico sobre los cultivos. En este contexto, el informe advierte que la evolución de la campaña agrícola dependerá en gran medida de lluvias en el corto plazo.

En los cultivos extensivos, la soja de primera y de segunda, junto con los maíces tempranos y tardíos, presentan en general un buen estado vegetativo, aunque ya se observan signos incipientes de falta de agua. Los análisis de imágenes satelitales muestran una biomasa verde aún presente, pero con niveles decrecientes de humedad en la vegetación, una combinación que podría comprometer el llenado de granos si persiste la sequía.

En viveros y frutales se registraron situaciones de estrés hídrico y un aumento de plagas favorecido por el ambiente seco y caluroso. En el cultivo de batata, si bien el desarrollo vegetativo es aceptable, numerosos lotes evidencian limitaciones en el crecimiento y engrosamiento de las raíces, mientras que algunos productores recurrieron a riegos complementarios para sostener la producción.

En el sector hortícola, las altas temperaturas bajo cobertura y la proliferación de insectos plaga obligaron a intensificar los controles sanitarios, especialmente en tomate, pimiento y lechuga. En tanto, la producción de frutilla avanza con la preparación de los lotes y la instalación de sistemas de riego, en un contexto de expansión de la superficie implantada en partidos como Zárate y Baradero.

Por su parte, el monitoreo de los pastizales naturales mostró que, si bien en diciembre de 2025 la tasa de crecimiento se mantuvo por encima del promedio histórico como efecto residual de las lluvias del cuatrimestre anterior, hacia fines del período se registró una fuerte caída asociada a la disminución del balance hídrico del suelo.

El informe del INTA concluye que el norte bonaerense atraviesa un escenario productivo complejo, condicionado por un enero excepcionalmente seco y caluroso. En este marco, técnicos y productores coinciden en que la llegada de precipitaciones será clave para sostener los rindes y evitar mayores pérdidas en una campaña que ya muestra signos de vulnerabilidad.