Las cámaras empresarias que representan al transporte público automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se declararon en estado de emergencia y amenazaron con tomar nuevas medidas de “racionalización del servicio”, que ya redujeron este mes en cerca de un 30%.

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El anuncio fue realizado mediante un comunicado que hace referencia a las medidas de fuerza tomadas a comienzos de abril, cuando las cámaras empresarias del transporte público decidieron disminuir la frecuencia de los colectivos en el marco del aumento en el precio de los combustibles, generando dificultades a miles de pasajeros.

En ese marco, adelantaron que si en la reunión con la secretaría de Transporte del jueves 30 de abril, evalúa volver a aplicar mayores reducciones en los servicios. “Las Cámaras esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad”, indicaron en el comunicado.

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Las empresas le reclaman al Gobierno el pago de una deuda de 128 mil millones de pesos y plantean la necesidad de “soluciones concretas” porque el sistema de transporte quedó “al borde del colapso”.

El comunicado lleva las firmas de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

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