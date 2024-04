El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Zárate, Walter Unrein, fue contundente tras conocer el fallo judicial que reveló una abrumadora deuda del Municipio con AySA, dejada por la gestión anterior. La noticia golpeó fuertemente a la comunidad zarateña al revelar una deuda que supera los 1.300 millones de pesos, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de Aguas de Zárate.

"Recibimos una muy mala noticia para los zarateños. Más de 1.300 millones de pesos es la deuda que dejó Cáffaro con AySA y deja al filo de la bancarrota a Aguas de Zárate que la veníamos encaminando”. lamentó Unrein en declaraciones a Enlace Crítico, señalando la magnitud del problema heredado. El concejal enfatizó que la situación no se puede corregir en el corto plazo, ya que la magnitud del problema es abrumadora.

Además, denunció las decisiones tomadas por la gestión anterior, acusando al exintendente Cáffaro de firmar compromisos que no cumplió, lo que resultó en un desastre financiero para la ciudad. "Cáffaro firmó y no cumplió, envió un proyecto al Concejo Deliberante para refinanciar esa deuda y no pagó, y se fue y nos dejó a los zarateños la peor deuda de nuestra historia", afirmó Unrein, señalando la irresponsabilidad de la gestión anterior.

La deuda millonaria representa un desafío monumental para la actual gestión municipal, a cargo del intendente Marcelo Matzkin, de Juntos por el Cambio. “Seguiremos acomodando las cuentas y siguiendo con las obras para q vivamos mejor, pese a este golpe que deja a Aguas de Zárate a merced de embargos y la quiebra, lo que hizo Nuevo Zárate quedará en la memoria de cada vecino que pagó sus tasas”, finalizó Unrein.