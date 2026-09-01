Osvaldo Cáffaro

Nació el 28 de octubre de 1960 en Zárate, Buenos Aires. Es Maestro mayor de obras. Afiliado al Partido Socialista en 1982, ocupó los cargos de Director de Viviendas Sociales y de Subsecretario de Promoción Económica, Hábitat y Desarrollo Comunitario en su distrito durante las intendencias de Aldo Arrighi (1983-1995).

Su carrera política continuó en el Concejo Deliberante y en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En el 2007 ganó las elecciones y es electo intendente del partido de Zárate, con Nuevo Zárate aliado a Coalición Cívica.

En 2011 obtiene un arrasador triunfo con su propio partido, Nuevo Zárate, con un 66% de los votos. Segundo con menos del 20% quedó José Luis Mangini del FpV.

En el 2015 logró nuevamente el triunfo a Jefe Comunal con su partido vecinalista Nuevo Zárate en conjunto con el Frente para la Victoria. Logró el 39,71 % de los sufragios, por delante del candidato de Cambiemos, Sandra Paris.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación del Frente de Todos y obtuvo el 59,97% de los votos contra 30,72% del candidato de Juntos por el Cambio, Julián Guelvenzú.

Para poder presentarse nuevamente en el año 2023 y saltear la prohibición que establece la ley, antes de cumplir los dos años de mandato pide licencia en el cargo para desembarcar en un cargo en el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Sin embargo, a las pocas semanas, volvió a la intendencia de Zárate.

En las PASO 2023 se presentó como precandidato a intendente en Unión por la Patria, pero perdió la interna ante Agustina Propato.

En las elecciones legislativas 2025 se presentó como candidato a diputado nacional, en la lista del frente "Provincias Unidas" que encabezó Florencio Randazzo, pero no resultó electo.