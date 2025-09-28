Una mujer de 35 años y su hija de apenas un mes son buscadas intensamente en La Plata desde hace más de una semana. Según informaron sus allegados, ambas fueron vistas por última vez en Melchor Romero el viernes 19 de septiembre. La familia pide colaboración de la comunidad y reclama una intervención urgente de las autoridades para resguardar la integridad de la beba.

La denuncia y el inicio de la búsqueda

La hija mayor de la mujer desaparecida fue quien radicó la denuncia por averiguación de paradero. Explicó que desde el 9 de septiembre tenía la guarda provisoria de la beba, Renata, debido a los problemas de adicción que atraviesa su madre. El viernes 19, la mujer se presentó para visitarla y ambas acordaron ir al hospital porque la niña se sentía mal.

Al llegar a una parada de colectivos, la madre le pidió a la denunciante que regrese a buscar la mamadera y la leche. Sin embargo, cuando volvió ya no encontró a ninguna de las dos. Desde entonces no logró volver a comunicarse con ella.

Posible paradero en Melchor Romero

Vecinos de la zona indicaron que la mujer podría encontrarse en una vivienda ubicada en 529 entre 162 y 163, en Melchor Romero. Pese a ello, la familia aseguró que la Policía aún no se hizo presente en el domicilio señalado.

Los allegados solicitaron que se agilicen los procedimientos judiciales y confirmaron que el pedido de captura se encuentra en trámite. Manifestaron además su gran preocupación por la salud de la beba, de apenas un mes de vida, y pidieron que se garantice su resguardo.

Pedido de colaboración

La familia difundió la imagen de la mujer desaparecida y solicitó a la comunidad que aporte cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 221 600 0954 para facilitar el contacto y colaborar con la investigación.

FUENTE: 0221