Una nueva plataforma que prometía multiplicar el dinero en pocos días encendió las alarmas entre vecinos de San Pedro. Usuarios que habían ingresado fondos aseguran que ahora no pueden retirar ni el capital depositado ni las supuestas ganancias que aparecían en la aplicación.

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Según pudo saber LANOTICIA1.COM, la situación comenzó a conocerse durante las últimas horas, cuando varios participantes intentaron recuperar su dinero y encontraron dificultades para hacerlo. Entre los damnificados hay personas que aseguran haber perdido sumas importantes.

El episodio vuelve a traer a la memoria el caso RainbowEX, la plataforma que había generado una fuerte adhesión en San Pedro y terminó bajo investigación por una presunta estafa.

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Prometían $429 mil a partir de una inversión de $78 mil

Según pudo reconstruir LANOTICIA1.COM, para ingresar al sistema los usuarios debían adquirir supuestos “productos de rendimiento”, identificados mediante distintas series. Una de ellas era denominada “MP Selecta”.

Uno de los paquetes iniciales requería una inversión de $78.000 y prometía llevar ese monto hasta aproximadamente $429.000 en apenas tres días.

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Una de las damnificadas contó que había invertido $400.000 y que comenzó a dimensionar el problema cuando intentó recuperar el dinero.

“Hay mucha gente que perdió millones”, relató.

El sistema funcionaba además mediante grupos de WhatsApp, coordinados por administradores y captadores. Según la información recibida por este medio, entre ellos había al menos dos vecinos de San Pedro.

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Los grupos utilizaban identidades virtuales y, en algunos casos, fotografías que no correspondían a las personas que aparecían como administradores. Entre los contactos también fueron detectados números con característica de la Ciudad de Buenos Aires y al menos una línea con prefijo local 03329.

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Transferencias y reclamos

Los comprobantes aportados por los damnificados muestran transferencias realizadas mediante una billetera virtual hacia cuentas vinculadas a una firma que se identifica como una sociedad anónima.

Uno de los usuarios realizó un reclamo ante su billetera virtual y aportó documentación para denunciar lo ocurrido. Sin embargo, se encontró con el límite establecido para este tipo de operaciones: cuando se trata de envíos voluntarios de dinero hacia otras entidades financieras, el reclamo debe formalizarse dentro de las 48 horas corridas.

Mientras los usuarios intentaban recuperar sus fondos, algunos de los contactos que administraban los grupos dejaron de responder.

Una situación que terminó con una derivación a Salud Mental

El caso tuvo además una consecuencia especialmente grave.

Según pudo saber LANOTICIA1.COM, una persona vinculada a la administración de uno de los grupos de referidos sufrió una crisis luego de tomar conocimiento de que había perdido su dinero y también fondos correspondientes a personas que había incorporado al sistema.

La persona se autoinfligió heridas cortantes y debió ser trasladada para recibir atención médica, con posterior derivación al área de Salud Mental.

Por tratarse de una situación delicada, este medio preserva su identidad.

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El antecedente de RainbowEX

La aparición de esta nueva plataforma genera preocupación en una ciudad que todavía tiene presente el impacto de RainbowEX, uno de los casos de presunta estafa piramidal que mayor repercusión tuvo en San Pedro.

En aquel caso, la plataforma había conseguido captar a numerosos vecinos y posteriormente hubo detenidos e investigación judicial. Más recientemente, dos de ellos rompieron el silencio y dieron su versión sobre lo ocurrido.

Ahora, una nueva propuesta de supuestas inversiones vuelve a generar alarma.

Por el momento, no hay una denuncia oficial vinculada a este nuevo caso. Sí existen testimonios de damnificados, comprobantes de transferencias y reclamos de usuarios que aseguran no poder recuperar el dinero que habían depositado.