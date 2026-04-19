El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo para gran parte de la provincia de Buenos Aires, desde el noroeste hasta la costa atlántica, por lluvias y tormentas aisladas.

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En el inicio de la semana, el área “será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, detalla el parte. Los periodos afectados abarcan entre el lunes a la madrugada, y luego a la noche hasta la madrugada y mañana del martes.

“Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, señala.

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Y agrega que “se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.

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