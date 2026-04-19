Alerta meteorológico en Provincia: Lluvias y tormentas aisladas en el inicio de la semana
Los periodos afectados por el mal tiempo van entre el lunes 20 y el martes 21 de abril. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo para gran parte de la provincia de Buenos Aires, desde el noroeste hasta la costa atlántica, por lluvias y tormentas aisladas.
En el inicio de la semana, el área “será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, detalla el parte. Los periodos afectados abarcan entre el lunes a la madrugada, y luego a la noche hasta la madrugada y mañana del martes.
“Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”, señala.
Y agrega que “se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión