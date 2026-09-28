“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, indica el parte del SMN por tormentas para este lunes.

Ads

El aviso alcanza al centro y la costa de la Provincia.

A su vez, el organismo lanzó otro alerta para el martes por lluvias para la Quinta Sección Electoral bonaerense.

Ads

Ads