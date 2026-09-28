Alerta meteorológico este lunes y martes en la Provincia
Continúa el mal clima en amplios sectores del territorio bonaerense. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó avisos de rango amarillo para las próximas 48 horas.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, indica el parte del SMN por tormentas para este lunes.
El aviso alcanza al centro y la costa de la Provincia.
A su vez, el organismo lanzó otro alerta para el martes por lluvias para la Quinta Sección Electoral bonaerense.
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