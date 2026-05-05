El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de advertencia para gran parte de la provincia este miércoles 6 de mayo.

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Lo que inicialmente comenzó como un aviso amarillo se elevó a nivel naranja. Esto indica que el área será afectada por fenómenos climáticos de mayor intensidad durante la tarde y la noche.

Se pronostica que la región enfrente tormentas fuertes, algunas de las cuales podrían alcanzar categorías localmente severas. Estos eventos meteorológicos estarán acompañados por una actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y abundantes precipitaciones que caerán en periodos cortos de tiempo.

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Asimismo se esperan ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en las zonas más afectadas. Además, se comunicó que habrá vientos constantes del sector sur con velocidades de entre 35 y 50, cuyas ráfagas alcanzarán los 80 km/h.

Finalmente, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros, con la posibilidad de que estas cifras sean superadas de forma localizada.

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Ante la severidad del alerta naranja, se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. Salí solo si es necesario. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Cerrá y aléjate de puertas y ventanas. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.